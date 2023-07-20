Хавбек Шахтера заинтересовал Фенербахче

Хавбек " Шахтера " Майкон, который сейчас играет в аренде в бразильском "Коринтиансе", может перебраться в турецкую Суперлигу.

Как сообщают бразильские СМИ, агенты игрока отправились на переговоры с турецким "Фенербахче", который проявляет заинтересованность в покупке полузащитника.

Впрочем, судьба игрока будет зависеть не только от желания "Шахтера", но и от "Коринтианса", у которого есть первоочередное право на выкуп Майкона.

Также отмечается, что в услугах Майкона заинтересованы "Галатасарай" и неназванный клуб из ОАЭ.

Контракт Майкона с "Шахтером" действует до 31 декабря 2025 года.