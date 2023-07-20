  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Шахтера заинтересовал Фенербахче
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Шахтера заинтересовал Фенербахче

Премьер-лига
(1 голосов)

Майкон может вернуться в Европу

Хавбек Шахтера заинтересовал Фенербахче

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Майкон, который сейчас играет в аренде в бразильском "Коринтиансе", может перебраться в турецкую Суперлигу.

Как сообщают бразильские СМИ, агенты игрока отправились на переговоры с турецким "Фенербахче", который проявляет заинтересованность в покупке полузащитника.

Впрочем, судьба игрока будет зависеть не только от желания "Шахтера", но и от "Коринтианса", у которого есть первоочередное право на выкуп Майкона.

Также отмечается, что в услугах Майкона заинтересованы "Галатасарай" и неназванный клуб из ОАЭ.

Контракт Майкона с "Шахтером" действует до 31 декабря 2025 года.

По теме
yellow-arrow
Колумбийский Атлетико Насьональ договорился об аренде Эрика Рамиреса, - СМИ
yellow-arrow
Calciomercato: Интер не делал официального запроса по Трубину, Срна не ездил на переговоры
yellow-arrow
Минай подписал экс-вингера Львова Ременяка
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фенербахче (Стамбул) Шахтер (Донецк) Майкон де Андраде Коринтианс (Сан-Паулу)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sambafoot

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде