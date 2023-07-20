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Хавбек Шахтера заинтересовал Фенербахче
Майкон может вернуться в Европу
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Хавбек "
Как сообщают бразильские СМИ, агенты игрока отправились на переговоры с турецким "Фенербахче", который проявляет заинтересованность в покупке полузащитника.
Впрочем, судьба игрока будет зависеть не только от желания "Шахтера", но и от "Коринтианса", у которого есть первоочередное право на выкуп Майкона.
Также отмечается, что в услугах Майкона заинтересованы "Галатасарай" и неназванный клуб из ОАЭ.
Контракт Майкона с "Шахтером" действует до 31 декабря 2025 года.
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