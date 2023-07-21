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Гармаш может присоединиться к Макаренко и Беседину в чемпионате Казахстана

Премьер-лига
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Хавбек может перейти в Ордабасы

Гармаш может присоединиться к Макаренко и Беседину в чемпионате Казахстана

фото - Getty Images

Новина українською

33-летний хавбек "Динамо" Денис Гармаш может сменить команду.

Как сообщает Football24, Гармаш может стать игроком казахстанского"Ордабасы", за который уже выступают два украинца – Евгений Макаренко и Артем Беседин.

Сообщается, что Гармаш, несмотря на то, что согласился на существенное снижение зарплаты, не входит в планы Мирчи Луческу на новый сезон.

Также ранее была информация, что Гармаш, который не отправился на австрийский сбор, тренируется с молодежной командой киевлян.

В прошлом сезоне Денис Гармаш преимущественно выходил на замены, провел на поле 1280 минут (почти 14 полных матчей), отличился 3 голами и одним ассистом.

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) Ордабасы (Шымкент)
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Источник:
football24

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