Гармаш может присоединиться к Макаренко и Беседину в чемпионате Казахстана

33-летний хавбек " Динамо " Денис Гармаш может сменить команду.

Как сообщает Football24, Гармаш может стать игроком казахстанского"Ордабасы", за который уже выступают два украинца – Евгений Макаренко и Артем Беседин.

Сообщается, что Гармаш, несмотря на то, что согласился на существенное снижение зарплаты, не входит в планы Мирчи Луческу на новый сезон.

Также ранее была информация, что Гармаш, который не отправился на австрийский сбор, тренируется с молодежной командой киевлян.

В прошлом сезоне Денис Гармаш преимущественно выходил на замены, провел на поле 1280 минут (почти 14 полных матчей), отличился 3 голами и одним ассистом.