Кабаев отдал Ярмоленко 7-й номер в Динамо

Новичок " Динамо " Андрей Ярмоленко определился с игровым номером, под которым он будет выступать в киевской команде.

Как сообщает пресс-служба киевлян, Владислав Кабаев сменил свой 7-й номер, под которым он играл в прошлом сезоне, на 22-й, а "семерку" взял себе Андрей Ярмоленко.

Также отмечается, что Богдан Леднев, у которого раньше был №70, теперь будет носить на спине №17.