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Кабаев отдал Ярмоленко 7-й номер в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Также сменил игровой номер и Богдан Леднев

Кабаев отдал Ярмоленко 7-й номер в Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Новичок "Динамо" Андрей Ярмоленко определился с игровым номером, под которым он будет выступать в киевской команде.

Как сообщает пресс-служба киевлян, Владислав Кабаев сменил свой 7-й номер, под которым он играл в прошлом сезоне, на 22-й, а "семерку" взял себе Андрей Ярмоленко.

Также отмечается, что Богдан Леднев, у которого раньше был №70, теперь будет носить на спине №17.

Интересно, что ранее СМИ писали о том, что Ярмоленко не будет капитаном команды – повязка останется у Сергея Сидорчука.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Владислав Кабаев Богдан Леднев
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Источник:
ФК Динамо

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