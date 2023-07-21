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Кабаев отдал Ярмоленко 7-й номер в Динамо
Также сменил игровой номер и Богдан Леднев
fcdynamo.com
Новичок "
Как сообщает пресс-служба киевлян, Владислав Кабаев сменил свой 7-й номер, под которым он играл в прошлом сезоне, на 22-й, а "семерку" взял себе Андрей Ярмоленко.
Также отмечается, что Богдан Леднев, у которого раньше был №70, теперь будет носить на спине №17.
Интересно, что ранее СМИ писали о том, что
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