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Динамо - Рудар 6:1. Разгром от команды Луческу. Видео обзор матча

Премьер-лига
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Команды отыграли 120 минут

Динамо - Рудар 6:1. Разгром от команды Луческу. Видео обзор матча

Фото: ФК Динамо

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В рамках австрийского собрания киевское "Динамо" провело контрольный поединок против ФК "Рудар" из Второй лиги Словении. Команда Мирчи Луческу одержала разгромную победу – со счетом 6:1.

Примечательно, что первыми в матче пропустили именно киевляне, однако после этого "бело-синие" сделали мощный камбек.

Товарищеский матч

"Динамо" – "Рудар" 6:1

Голы: Бражко (21), Шапаренко (37), Диалло (54), Караваев (83, 113), Рамадани (117) – Блудек (6)

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В статье: Динамо (Киев) Рудар (Плевля)
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