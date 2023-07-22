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Динамо - Рудар 6:1. Разгром от команды Луческу. Видео обзор матча
Команды отыграли 120 минут
Фото: ФК Динамо
В рамках австрийского собрания киевское "Динамо" провело контрольный поединок против ФК "Рудар" из Второй лиги Словении. Команда Мирчи Луческу одержала разгромную победу – со счетом 6:1.
Примечательно, что первыми в матче пропустили именно киевляне, однако после этого "бело-синие" сделали мощный камбек.
Товарищеский матч
Голы: Бражко (21), Шапаренко (37), Диалло (54), Караваев (83, 113), Рамадани (117) – Блудек (6)
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