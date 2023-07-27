Леоненко: Ярмоленко уже на пенсии должен быть, как и Коноплянка, который еще в Румынию позориться поехал

Экс-форвард " Динамо " и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказал свое мнение о борьбе за чемпионство в стартующем сезоне УПЛ.

"Шахтер" уже можно поздравлять с чемпионством. Ван Леувен, как тренер, намного сильнее Йовичевича. Если донецкая команда с хорватом умудрилась стать чемпионом, то с голландцем тем более это сделает, учитывая то, что удалось сохранить состав.

У "Динамо" много надежд на Ярмоленко, но он уже на пенсии должен быть, как и Коноплянка, а тот еще в Румынию позориться поехал. Тут еще не понятно, сколько Луческу ему времени будет давать", - сказал Леоненко.