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Леоненко: Ярмоленко уже на пенсии должен быть, как и Коноплянка, который еще в Румынию позориться поехал

Премьер-лига
(1 голосов)

Эксперт в новом сезоне ставит на Шахтер

Леоненко: Ярмоленко уже на пенсии должен быть, как и Коноплянка, который еще в Румынию позориться поехал

скриншот youtube

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказал свое мнение о борьбе за чемпионство в стартующем сезоне УПЛ.

"Шахтер" уже можно поздравлять с чемпионством. Ван Леувен, как тренер, намного сильнее Йовичевича. Если донецкая команда с хорватом умудрилась стать чемпионом, то с голландцем тем более это сделает, учитывая то, что удалось сохранить состав.

У "Динамо" много надежд на Ярмоленко, но он уже на пенсии должен быть, как и Коноплянка, а тот еще в Румынию позориться поехал. Тут еще не понятно, сколько Луческу ему времени будет давать", - сказал Леоненко.

Напомним, что новый сезон чемпионата УПЛ стартует уже в пятницу, 28 июля. Действующим чемпионом является "Шахтер".

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В статье: Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка Мирча Луческу Виктор Леоненко Игор Йовичевич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Источник:
Fanday

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Комментарии (1)
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genpet (Николаев)
27.07.2023 в 22:55
Це вони своїм ставленням до себе, до тренувань перетворили себе в немочних дійових особ. Професіоналами так і не стали. Брали б приклад з Роналду, Мессі, Блохіна
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