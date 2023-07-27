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Леоненко: Ярмоленко уже на пенсии должен быть, как и Коноплянка, который еще в Румынию позориться поехал
Эксперт в новом сезоне ставит на Шахтер
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Экс-форвард "
"Шахтер" уже можно поздравлять с чемпионством. Ван Леувен, как тренер, намного сильнее Йовичевича. Если донецкая команда с хорватом умудрилась стать чемпионом, то с голландцем тем более это сделает, учитывая то, что удалось сохранить состав.
У "Динамо" много надежд на Ярмоленко, но он уже на пенсии должен быть, как и Коноплянка, а тот еще в Румынию позориться поехал. Тут еще не понятно, сколько Луческу ему времени будет давать", - сказал Леоненко.
Напомним, что новый сезон чемпионата УПЛ стартует уже в пятницу, 28 июля. Действующим чемпионом является "Шахтер".
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