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Сабо: Чигринский был хорошим футболистом, но ему уже 36 лет

Премьер-лига
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Йожеф Йожефович не верит в возвращение защитника в Шахтер

Сабо: Чигринский был хорошим футболистом, но ему уже 36 лет

Фото: The Times Hub

Новина українською

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о возможном возвращении в "Шахтер" защитника Дмитрия Чигринского, о чем ранее писали СМИ.

"Усилить "Шахтер" он точно не сможет. Я не против Чигринского, хороший был футболист, но ему уже 36 лет. В этом возрасте теряется скорость и остальные качества. Посмотрите на Роналду и Месси, они сейчас играют только за счет своего мастерства, а так – ходят пешком. Это вам не Мбаппе, который может на скорости носиться.

Не думаю, что "Шахтер" подпишет Чигринского, а если и возьмут, то в знак уважения к бывшему футболисту, как это произошло с Ярмоленко и Ракицким", – считает Сабо.

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В статье: Дмитрий Чигринский Йожеф Сабо Шахтер (Донецк)
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Источник:
Fanday

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