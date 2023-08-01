Сабо: Чигринский был хорошим футболистом, но ему уже 36 лет

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о возможном возвращении в "Шахтер" защитника Дмитрия Чигринского , о чем ранее писали СМИ.

"Усилить "Шахтер" он точно не сможет. Я не против Чигринского, хороший был футболист, но ему уже 36 лет. В этом возрасте теряется скорость и остальные качества. Посмотрите на Роналду и Месси, они сейчас играют только за счет своего мастерства, а так – ходят пешком. Это вам не Мбаппе, который может на скорости носиться.

Не думаю, что "Шахтер" подпишет Чигринского, а если и возьмут, то в знак уважения к бывшему футболисту, как это произошло с Ярмоленко и Ракицким", – считает Сабо.