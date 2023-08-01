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Артем Кравец возглавил академию Динамо, - источник
Артем пошел на повышение в киевском клубе
fcdynamo.kiev.ua
Экс-форвард "Динамо" Артем Кравец стал новым директором академии клуба, сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside". Ранее эту должность занимал Александр Ищенко.
Напомним, в начале июля Кравец
Кравец является воспитанником "Динамо", за первую команду киевлян выступал в 2006 – 2018 и 2020 годах. Суммарно сыграл за клуб 144 матча, забил 43 гола и отдал 14 ассистов.
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