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Артем Кравец возглавил академию Динамо, - источник

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Артем пошел на повышение в киевском клубе

Артем Кравец возглавил академию Динамо, - источник

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Артем Кравец стал новым директором академии клуба, сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside". Ранее эту должность занимал Александр Ищенко.

Напомним, в начале июля Кравец стал советником президента "Динамо" Игоря Суркиса по вопросам развития детско-юношеского футбола.

Кравец является воспитанником "Динамо", за первую команду киевлян выступал в 2006 – 2018 и 2020 годах. Суммарно сыграл за клуб 144 матча, забил 43 гола и отдал 14 ассистов.

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В статье: Артем Кравец Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо Киев Inside

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Комментарии (3)
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RicoRico (Кривой Рог)
01.08.2023 в 21:35
Нормально. Молодий, сучасний, вихований, пограв в Європі, добре вчився в школі. Я думаю що це однозначно піде на користь для Динамо.
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shat (киев)
01.08.2023 в 22:09
а чего не написали , зять Суркиса ? кроме учёбы в школе !!!
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shat (киев)
01.08.2023 в 22:10
шестёрки рулят
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