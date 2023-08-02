Директор академии Динамо покинул свой пост из-за проблем со здоровьем

Директор Академии "Динамо" Александр Ищенко покинул свой пост, сообщает Sport.ua. Александра Алексеевича беспокоят проблемы с суставами.

Учитывая возраст (70 лет), ему уже физически тяжело исполнять обязанности руководителя Академии.

Решение об уходе с должности принадлежит самому Ищенко. Руководители столичного клуба приняли его отставку.

Ранее была информация, что новым директором Академии "Динамо" станет экс-форвард "бело-синих" Артем Кравец. До этого он был советником президента киевлян Игоря Суркиса по вопросам развития детско-юношеского футбола.