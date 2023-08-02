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Директор академии Динамо покинул свой пост из-за проблем со здоровьем
Решение об уходе принял сам Ищенко
Фото: dynamo.kiev.ua
Директор Академии "Динамо" Александр Ищенко покинул свой пост, сообщает Sport.ua. Александра Алексеевича беспокоят проблемы с суставами.
Учитывая возраст (70 лет), ему уже физически тяжело исполнять обязанности руководителя Академии.
Решение об уходе с должности принадлежит самому Ищенко. Руководители столичного клуба приняли его отставку.
Ранее была информация, что новым директором Академии "Динамо" станет экс-форвард "бело-синих" Артем Кравец. До этого он был советником президента киевлян Игоря Суркиса по вопросам развития детско-юношеского футбола.
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