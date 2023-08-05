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Дячук: Это киевское дерби, и я знал, что Оболонь будет отчаянно бороться
Динамо обыграло Оболонь в дерби
fcdynamo.com
Защитник "Динамо" Максим Дячук прокомментировал победный матч команды во
– Какие впечатления от сегодняшнего матча? Все ли удалось выполнить из задуманного?
– Был тяжелый матч. Могу похвалить команду соперников, они очень хорошо сыграли, придерживались своей тактики. При этом было тяжелое поле, и не все задуманное нами удалось воплотить в игре.
– Как было играть при такой жаре?
– Скажу по себе – было очень тяжело. Вообще не люблю жару.
– Ожидали ли от "Оболони" такого сопротивления?
– Ожидали, что будет трудная игра. Это киевское дерби, и я знал, что они будут отчаянно бороться.
– "Оболонь" – дебютанты Премьер-лиги. Как можно оценить их потенциал?
– Хорошая команда. Они в первом туре сыграли вничью с "Колосом", с нами показали хорошую игру. Так что могу пожелать им только удачи в дальнейшем.
– Далее матч Лиги конференций. Смотрели ли уже матчи "Ариса"?
– Да, смотрел оба матча греческой команды на предыдущей стадии, немного анализировал соперника.
– Чего ожидаете от игры соперника?
– Мы еще будем вместе с тренерским штабом просматривать матчи, и нам укажут на сильные и слабые качества соперника.
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