Дячук: Это киевское дерби, и я знал, что Оболонь будет отчаянно бороться

Защитник "Динамо" Максим Дячук прокомментировал победный матч команды во 2-м туре УПЛ против "Оболони" (4:2) .

– Какие впечатления от сегодняшнего матча? Все ли удалось выполнить из задуманного?

– Был тяжелый матч. Могу похвалить команду соперников, они очень хорошо сыграли, придерживались своей тактики. При этом было тяжелое поле, и не все задуманное нами удалось воплотить в игре.

– Как было играть при такой жаре?

– Скажу по себе – было очень тяжело. Вообще не люблю жару.

– Ожидали ли от "Оболони" такого сопротивления?

– Ожидали, что будет трудная игра. Это киевское дерби, и я знал, что они будут отчаянно бороться.

– "Оболонь" – дебютанты Премьер-лиги. Как можно оценить их потенциал?

– Хорошая команда. Они в первом туре сыграли вничью с "Колосом", с нами показали хорошую игру. Так что могу пожелать им только удачи в дальнейшем.

– Далее матч Лиги конференций. Смотрели ли уже матчи "Ариса"?

– Да, смотрел оба матча греческой команды на предыдущей стадии, немного анализировал соперника.

– Чего ожидаете от игры соперника?

– Мы еще будем вместе с тренерским штабом просматривать матчи, и нам укажут на сильные и слабые качества соперника.