  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дячук: Это киевское дерби, и я знал, что Оболонь будет отчаянно бороться
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дячук: Это киевское дерби, и я знал, что Оболонь будет отчаянно бороться

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Динамо обыграло Оболонь в дерби

Дячук: Это киевское дерби, и я знал, что Оболонь будет отчаянно бороться

fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Максим Дячук прокомментировал победный матч команды во 2-м туре УПЛ против "Оболони" (4:2).

– Какие впечатления от сегодняшнего матча? Все ли удалось выполнить из задуманного?

– Был тяжелый матч. Могу похвалить команду соперников, они очень хорошо сыграли, придерживались своей тактики. При этом было тяжелое поле, и не все задуманное нами удалось воплотить в игре.

Читайте такжеКиевское дерби вернулось! Оболонь - Динамо 2:4. Видео голов и обзор матча

– Как было играть при такой жаре?

– Скажу по себе – было очень тяжело. Вообще не люблю жару.

– Ожидали ли от "Оболони" такого сопротивления?

– Ожидали, что будет трудная игра. Это киевское дерби, и я знал, что они будут отчаянно бороться.

– "Оболонь" – дебютанты Премьер-лиги. Как можно оценить их потенциал?

– Хорошая команда. Они в первом туре сыграли вничью с "Колосом", с нами показали хорошую игру. Так что могу пожелать им только удачи в дальнейшем.

– Далее матч Лиги конференций. Смотрели ли уже матчи "Ариса"?

– Да, смотрел оба матча греческой команды на предыдущей стадии, немного анализировал соперника.

– Чего ожидаете от игры соперника?

– Мы еще будем вместе с тренерским штабом просматривать матчи, и нам укажут на сильные и слабые качества соперника.

По теме
yellow-arrow
Официально: Александрия подписала 20-летнего форварда Шахтера
yellow-arrow
Журналист: Трубин нравится спортдиру Астон Виллы Мончи
yellow-arrow
Сабо: Леоненко старше на 3 года, чем был записан
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Оболонь (Киев) Максим Дячук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде