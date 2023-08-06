Днепр-1 - Полесье 2:1. Обзор матча и видео голов

Команда Александра Кучера провела первый поединок в нынешней кампании УПЛ. Днепряне стартовали с победы над дебютантом высшего дивизиона "Полесьем", хотя и три очка "Днепру-1" не досталось простым способом. Все действо в матче пришлось на второй тайм. Счет открыл Пихаленок, а под занавес поединка Янаков реализовал пенальти и установил паритет. А победу для номинальных хозяев вырвал в компенсированное время Бабенко.

УПЛ. Второй тур. 06.08.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Денис Шурман