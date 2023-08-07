Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент Сикана раскрыл детали переговоров форварда и Шахтера
Контракт украинца с "горняками" заканчивается следующим летом
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Футбольный агент Александр Яковенко, который представляет интересы нападающего "Шахтера" Даниила Сикана прокомментировал детали относительно переговоров его клиента и донецким клубом о новом контракте.
- Александр, добрый день. Появилась новость, что Даниил Сикан отказывается продлевать контракт с "Шахтером" и намерен бесплатно покинуть клуб. Можете прокомментировать эту информацию?
- Трудно комментировать фантазии журналистов.
- Действительно ли у Даниила заканчивается контракт летом 2024 года?
- Да, это действительно правда. Конечно, что "Шахтер" желает продлить контракт с игроком. Идет рабочий переговорный процесс. На самом деле времени, как у Даниила, так и у "Шахтера" еще до сих пор много. Есть еще целый год, чтобы договориться. Никто никуда не спешит, идет полностью цивилизованный диалог без всякого давления, - сказал Яковенко в комментарии для журналиста Эндрю Тодоса.
Популярное сейчас
- Заря сегодня узнает своего соперника в Лиге Европы
- Инстинкты Холанда здесь не работают, или как Арсеналу повезло обыграть Манчестер Сити
- Месси забил штрафной на 85-й. Интер отыгрался с 2:4 и выиграл по пенальти матч Кубка лиг – ВИДЕО
- Президент Оболони - после матча с Динамо: Нужно приучить наших грандов к нормальному судейству
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО