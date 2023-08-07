Агент Сикана раскрыл детали переговоров форварда и Шахтера

Футбольный агент Александр Яковенко, который представляет интересы нападающего "Шахтера" Даниила Сикана прокомментировал детали относительно переговоров его клиента и донецким клубом о новом контракте.

- Александр, добрый день. Появилась новость, что Даниил Сикан отказывается продлевать контракт с "Шахтером" и намерен бесплатно покинуть клуб. Можете прокомментировать эту информацию?

- Трудно комментировать фантазии журналистов.

- Действительно ли у Даниила заканчивается контракт летом 2024 года?

- Да, это действительно правда. Конечно, что "Шахтер" желает продлить контракт с игроком. Идет рабочий переговорный процесс. На самом деле времени, как у Даниила, так и у "Шахтера" еще до сих пор много. Есть еще целый год, чтобы договориться. Никто никуда не спешит, идет полностью цивилизованный диалог без всякого давления, - сказал Яковенко в комментарии для журналиста Эндрю Тодоса.