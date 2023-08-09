Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ТаТоТаке: У Динамо остается доля от следующего трансфера Леднева
За игрока боролись Заря и Днепр-1
scdnipro1.com.ua
Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о нюансах
"По нашей информации, "Динамо" параллельно проводило переговоры с двумя очень настроенными клубами. Победил тот, кто был настойчивее, не сэкономил, а заплатил деньги.
У "Динамо" остается определенная доля от следующего трансфера Богдана Леднева. Богдан уже сейчас в Праге, по крайней мере чисто формально он готов сыграть завтра за "Днепр-1" в квалификации Лиги Европы против "Славии", чтобы потом, возможно, сыграть против "Зари", где по всем данным он должен был оказаться еще вчера", - сказал Спиваковский.
Напомним, что кроме Леднева, "Днепр-1" также подписал и Александра Филиппова.
Популярное сейчас
- Официально. Карпаты подписали 24-летнего опорника Шахтера
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Славия - Днепр-1: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы
- Сегодня Шахтер сыграет товарищеский матч с Тоттенхэмом: где и когда смотреть игру
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО