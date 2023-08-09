ТаТоТаке: У Динамо остается доля от следующего трансфера Леднева

Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о нюансах перехода Богдана Леднева из "Динамо" в "Днепр-1".

"По нашей информации, "Динамо" параллельно проводило переговоры с двумя очень настроенными клубами. Победил тот, кто был настойчивее, не сэкономил, а заплатил деньги.

У "Динамо" остается определенная доля от следующего трансфера Богдана Леднева. Богдан уже сейчас в Праге, по крайней мере чисто формально он готов сыграть завтра за "Днепр-1" в квалификации Лиги Европы против "Славии", чтобы потом, возможно, сыграть против "Зари", где по всем данным он должен был оказаться еще вчера", - сказал Спиваковский.