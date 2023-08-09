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ТаТоТаке: У Динамо остается доля от следующего трансфера Леднева

Премьер-лига
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За игрока боролись Заря и Днепр-1

ТаТоТаке: У Динамо остается доля от следующего трансфера Леднева

scdnipro1.com.ua

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Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о нюансах перехода Богдана Леднева из "Динамо" в "Днепр-1".

"По нашей информации, "Динамо" параллельно проводило переговоры с двумя очень настроенными клубами. Победил тот, кто был настойчивее, не сэкономил, а заплатил деньги.

У "Динамо" остается определенная доля от следующего трансфера Богдана Леднева. Богдан уже сейчас в Праге, по крайней мере чисто формально он готов сыграть завтра за "Днепр-1" в квалификации Лиги Европы против "Славии", чтобы потом, возможно, сыграть против "Зари", где по всем данным он должен был оказаться еще вчера", - сказал Спиваковский.

Напомним, что кроме Леднева, "Днепр-1" также подписал и Александра Филиппова.

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В статье: Динамо (Киев) Богдан Леднев СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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