Доминго Бланко хочет покинуть Днепр-1

Полузащитник "Днепра-1" Доминго Бланко до закрытия трансферного окна может покинуть украинский клуб.

Как сообщает Sport.ua, 28-летний аргентинец хотел бы сменить команду и покинуть Украину, но остаться в Европе. Однако соответствующих вариантов у Бланко пока нет.

В последнее время на Бланко выходили только представители аргентинского "Колона" из Санта-Фе, которым полузащитник отказал. В родную страну Доминго хотел бы вернуться только при наличии предложения от "Индепендьенте", однако в этом клубе обижены на Бланко за то, как он покинул их ряды летом 2022 года ради трансфера в "Днепр-1".

Контракт Бланко с "Днепром-1" рассчитан до лета 2025 года. Легионер не имеет возможности воспользоваться Annexe 7 ФИФА, так как подписал соглашение с украинским клубом после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.