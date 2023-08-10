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Доминго Бланко хочет покинуть Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

28-летний полузащитник намерен сменить команду

Доминго Бланко хочет покинуть Днепр-1

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Доминго Бланко до закрытия трансферного окна может покинуть украинский клуб.

Как сообщает Sport.ua, 28-летний аргентинец хотел бы сменить команду и покинуть Украину, но остаться в Европе. Однако соответствующих вариантов у Бланко пока нет.

В последнее время на Бланко выходили только представители аргентинского "Колона" из Санта-Фе, которым полузащитник отказал. В родную страну Доминго хотел бы вернуться только при наличии предложения от "Индепендьенте", однако в этом клубе обижены на Бланко за то, как он покинул их ряды летом 2022 года ради трансфера в "Днепр-1".

Контракт Бланко с "Днепром-1" рассчитан до лета 2025 года. Легионер не имеет возможности воспользоваться Annexe 7 ФИФА, так как подписал соглашение с украинским клубом после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.

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В статье: СК Днепр-1 Доминго Бланко
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Источник:
Sport.ua

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