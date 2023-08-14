  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Капитан Руха: Побеждаем третью игру подряд и не хотим на этом останавливаться
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Руха: Побеждаем третью игру подряд и не хотим на этом останавливаться

Премьер-лига
(1 голосов)

Марко Сапуга - о беспроигрышной серии команды

Капитан Руха: Побеждаем третью игру подряд и не хотим на этом останавливаться

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник и капитан "Руха" Марко Сапуга рассказал о победе над "Полесьем" (1:0) в 3-м туре УПЛ.

"Третью игру подряд побеждаем и мы не хотим на этом останавливаться. В первом тайме вышли несколько неуверенными в себе. Во втором тайме прибавили в скорости, у нас начали появляться моменты. Хорошо, что Климчук отдал хорошую передачу на Квасницу, а Илья прекрасно реализовал свою возможность. Когда забиваешь в конце матча - это очень большие эмоции, ради чего мы и играем в футбол.

Наша задача - выходить на каждую игру и побеждать, двигаться дальше", - цитирует футболиста пресс-служба клуба.

Читайте такжеДидык – о Рухе: Детский сад дает свои плоды
По теме
yellow-arrow
Хавбек Кривбасса: Мы много работали над тем, чтобы много забивать
yellow-arrow
Без тени сомнения. Почему Чигринский не лишний в Шахтере
yellow-arrow
"Ни слова больше, едем". Экс-хавбек Динамо вспомнил свой переход в киевский клуб
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Полесье (Житомир) Марко Сапуга
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде