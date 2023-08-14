Капитан Руха: Побеждаем третью игру подряд и не хотим на этом останавливаться

Полузащитник и капитан "Руха" Марко Сапуга рассказал о победе над "Полесьем" (1:0) в 3-м туре УПЛ.

"Третью игру подряд побеждаем и мы не хотим на этом останавливаться. В первом тайме вышли несколько неуверенными в себе. Во втором тайме прибавили в скорости, у нас начали появляться моменты. Хорошо, что Климчук отдал хорошую передачу на Квасницу, а Илья прекрасно реализовал свою возможность. Когда забиваешь в конце матча - это очень большие эмоции, ради чего мы и играем в футбол.

Наша задача - выходить на каждую игру и побеждать, двигаться дальше", - цитирует футболиста пресс-служба клуба.