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Капитан Руха: Побеждаем третью игру подряд и не хотим на этом останавливаться
Марко Сапуга - о беспроигрышной серии команды
Фото: ФК Рух
Полузащитник и капитан "Руха" Марко Сапуга рассказал о победе над "Полесьем" (1:0) в 3-м туре УПЛ.
"Третью игру подряд побеждаем и мы не хотим на этом останавливаться. В первом тайме вышли несколько неуверенными в себе. Во втором тайме прибавили в скорости, у нас начали появляться моменты. Хорошо, что Климчук отдал хорошую передачу на Квасницу, а Илья прекрасно реализовал свою возможность. Когда забиваешь в конце матча - это очень большие эмоции, ради чего мы и играем в футбол.
Наша задача - выходить на каждую игру и побеждать, двигаться дальше", - цитирует футболиста пресс-служба клуба.
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