Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 сделал выбор. СМИ назвали имя нового главного тренера команды
Уже известен преемник Александра Кучера
sportcom.hr
Руководство "Днепра-1" окончательно определилось с кандидатурой главного тренера. Как сообщает ТаТоТаке, команду возглавит Гонсало Гарсия, о котором сообщалось ранее.
Всего рассматривалось три кандидата. По информации источника, главным фаворитом был другой испанский специалист, но в силу определенных обстоятельств вернулись к кандидатуре Гарсии.
Подписание контракта еще не состоялось. Но если не возникнет форсмажоров - 39-летний испанец возглавит команду уже в ответном матче против "Спартака" Трнавы.
Ранее была информация, что в июне Гарсия был одним из кандидатов на пост главного тренера "Зари".
Популярное сейчас
- Антон Кравченко: Коноплянка бежал и ржал, что я не могу его догнать
- Малиновский провел первую тренировку в составе Дженоа. ФОТО
- Милевский и Федецкий снялись в фильме Довбуш. ВИДЕО
- Черноморец в топ-2, гранды теряют, Ворскла впервые побеждает. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО