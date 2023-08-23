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Днепр-1 сделал выбор. СМИ назвали имя нового главного тренера команды

Премьер-лига
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Уже известен преемник Александра Кучера

Днепр-1 сделал выбор. СМИ назвали имя нового главного тренера команды

sportcom.hr

Новина українською

Руководство "Днепра-1" окончательно определилось с кандидатурой главного тренера. Как сообщает ТаТоТаке, команду возглавит Гонсало Гарсия, о котором сообщалось ранее.

Всего рассматривалось три кандидата. По информации источника, главным фаворитом был другой испанский специалист, но в силу определенных обстоятельств вернулись к кандидатуре Гарсии.

Подписание контракта еще не состоялось. Но если не возникнет форсмажоров - 39-летний испанец возглавит команду уже в ответном матче против "Спартака" Трнавы.

Ранее была информация, что в июне Гарсия был одним из кандидатов на пост главного тренера "Зари".

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В статье: СК Днепр-1 ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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