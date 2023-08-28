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Тренерский штаб сборной Украины убедил Зарю перенести матч с Динамо
Поединок должен был пройти с 1 по 3 сентября
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский раскрыл подробности переноса матча 6-го тура между "Зарей" и "Динамо", который должен был состояться с 1 по 3 сентября.
По информации журналиста, инициатором переноса этой встречи выступил столичный клуб, однако луганчане такую инициативу не поддержали. Затем в ситуацию вмешался тренерский штаб сборной Украины, который попросил "Зарю" перенести встречу на более поздний срок. После этого вопрос был положительно решен.
Новая дата перенесенной игры пока неизвестна.
Напомним, в начале сентября сборная Украины проведет два матча квалификации на Евро-2024. 9-го числа команда Сергея Реброва сыграет в номинально домашнем поединке с Англией, а 12-го в гостях против Италии.
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