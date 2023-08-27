Ярмоленко сможет сыграть за сборную в матчах с Италией и Англией - Источник

Андрей Ярмоленко все же сможет помочь национальной сборной Украины в ближайших матчах квалификации Евро-2024. Об этом сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

Ранее в СМИ была информация, что Андрей пропустил первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций против "Бешикташа" из-за повреждения, которое получил в матче с "Черноморцем", а позже осложнил на тренировке.

Источник отмечает, что данная информация некорректна и Ярмоленко все же сможет помочь команде Сергея Реброва.

Напомним, Украина сыграет против Англии 9 сентября, а против Италии - 12 сентября.