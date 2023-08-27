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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ярмоленко сможет сыграть за сборную в матчах с Италией и Англией - Источник

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

"Ситуация с "травмой" непростая"

Ярмоленко сможет сыграть за сборную в матчах с Италией и Англией - Источник

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Ярмоленко все же сможет помочь национальной сборной Украины в ближайших матчах квалификации Евро-2024. Об этом сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

Ранее в СМИ была информация, что Андрей пропустил первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций против "Бешикташа" из-за повреждения, которое получил в матче с "Черноморцем", а позже осложнил на тренировке.

Источник отмечает, что данная информация некорректна и Ярмоленко все же сможет помочь команде Сергея Реброва.

Напомним, Украина сыграет против Англии 9 сентября, а против Италии - 12 сентября.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Англия Италия Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо Киев Inside

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
27.08.2023 в 21:47
сподіваюсь його у стартах не буде. Його максимум - останні пів години
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