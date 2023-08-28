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Кабаев останется в Динамо: известно, почему он пропустил матч с Бешикташем
Были разговоры, что хавбек перейдет в "Черноморец"
Фото: ФК Динамо Київ
Журналист Владимир Зверов поделился информацией о будущем полузащитника "Динамо" Владислава Кабаева.
"Черноморцу" очень не хватает скамейки запасных. И пошли разговоры, что в Одессу к Григорчуку может поехать в аренду игрок "Динамо" Владислав Кабаев.
Григорчук когда-то ввел его во взрослый футбол, выпускал в еврокубках, когда тот был молодым парнем. Эта история усилилась тем, что Кабаева не было в заявке на матч с "Бешикташем".
Но на самом деле причина отсутствия Владислава – травма приводящей мышцы, которая мучила его еще весной. Поэтому разговоры о будущем Кабаева, которые начались, сразу можно закончить. Он остается в "Динамо" и будет конкурировать за позицию", – сказал Зверов.
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