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Кабаев останется в Динамо: известно, почему он пропустил матч с Бешикташем

Премьер-лига
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Были разговоры, что хавбек перейдет в "Черноморец"

Кабаев останется в Динамо: известно, почему он пропустил матч с Бешикташем

Фото: ФК Динамо Київ

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Журналист Владимир Зверов поделился информацией о будущем полузащитника "Динамо" Владислава Кабаева.

"Черноморцу" очень не хватает скамейки запасных. И пошли разговоры, что в Одессу к Григорчуку может поехать в аренду игрок "Динамо" Владислав Кабаев.

Григорчук когда-то ввел его во взрослый футбол, выпускал в еврокубках, когда тот был молодым парнем. Эта история усилилась тем, что Кабаева не было в заявке на матч с "Бешикташем".

Но на самом деле причина отсутствия Владислава – травма приводящей мышцы, которая мучила его еще весной. Поэтому разговоры о будущем Кабаева, которые начались, сразу можно закончить. Он остается в "Динамо" и будет конкурировать за позицию", – сказал Зверов.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Владислав Кабаев
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