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Капитан Ворсклы: Задолженность не критическая и не влияет на отношения с руководством

Премьер-лига
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Прилагаются усилия, чтобы финансовый вопрос был урегулирован

Капитан Ворсклы: Задолженность не критическая и не влияет на отношения с руководством

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков рассказал о своем повреждении, а также о влиянии задолженности по зарплате на команду.

– На тренировке за два дня до матча почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра и посоветовавшись с медицинским персоналом решили взять паузу.

О характере травмы можно сказать что-то более конкретное?

– 28 августа собираюсь пройти углубленное обследование с помощью ультразвуковой диагностики и тогда уже можно будет назвать более точные сроки восстановления. Хотя все идет к тому, что вернусь на поле уже после сентябрьского международного "окна" на матчи сборных.

– Тогда оцените игру своих одноклубников в противостоянии с "Черноморцем".

– На мой взгляд, они наиграли на победу. Забили два эффектных гола, а когда одесситы в начале второго тайма вернули интригу, то продолжали контролировать ситуацию на поле и могли отличиться в третий раз.

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Влияет ли негативно на настроение футболистов "Ворсклы", что есть несколькомесячная задолженность по зарплате?

– Она не критическая. Прилагаются усилия, чтобы финансовый вопрос был урегулирован и это не влияет на наши отношения с клубным руководством. Значительно важнее то, что мы начали наверстывать упущенное на старте, - рассказал Чеснаков.

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) Черноморец (Одесса)
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Источник:
Sport.ua

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