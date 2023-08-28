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Капитан Ворсклы: Задолженность не критическая и не влияет на отношения с руководством
Прилагаются усилия, чтобы финансовый вопрос был урегулирован
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков рассказал о своем повреждении, а также о влиянии задолженности по зарплате на команду.
– На тренировке за два дня до матча почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра и посоветовавшись с медицинским персоналом решили взять паузу.
– О характере травмы можно сказать что-то более конкретное?
– 28 августа собираюсь пройти углубленное обследование с помощью ультразвуковой диагностики и тогда уже можно будет назвать более точные сроки восстановления. Хотя все идет к тому, что вернусь на поле уже после сентябрьского международного "окна" на матчи сборных.
– Тогда оцените игру своих одноклубников в противостоянии с "Черноморцем".
– На мой взгляд, они наиграли на победу. Забили два эффектных гола, а когда одесситы в начале второго тайма вернули интригу, то продолжали контролировать ситуацию на поле и могли отличиться в третий раз.
– Влияет ли негативно на настроение футболистов "Ворсклы", что есть несколькомесячная задолженность по зарплате?
– Она не критическая. Прилагаются усилия, чтобы финансовый вопрос был урегулирован и это не влияет на наши отношения с клубным руководством. Значительно важнее то, что мы начали наверстывать упущенное на старте, - рассказал Чеснаков.
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