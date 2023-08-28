Капитан Ворсклы: Задолженность не критическая и не влияет на отношения с руководством

Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков рассказал о своем повреждении, а также о влиянии задолженности по зарплате на команду.

– На тренировке за два дня до матча почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра и посоветовавшись с медицинским персоналом решили взять паузу.

– О характере травмы можно сказать что-то более конкретное?

– 28 августа собираюсь пройти углубленное обследование с помощью ультразвуковой диагностики и тогда уже можно будет назвать более точные сроки восстановления. Хотя все идет к тому, что вернусь на поле уже после сентябрьского международного "окна" на матчи сборных.

– Тогда оцените игру своих одноклубников в противостоянии с "Черноморцем".

– На мой взгляд, они наиграли на победу. Забили два эффектных гола, а когда одесситы в начале второго тайма вернули интригу, то продолжали контролировать ситуацию на поле и могли отличиться в третий раз.

– Влияет ли негативно на настроение футболистов "Ворсклы", что есть несколькомесячная задолженность по зарплате?

– Она не критическая. Прилагаются усилия, чтобы финансовый вопрос был урегулирован и это не влияет на наши отношения с клубным руководством. Значительно важнее то, что мы начали наверстывать упущенное на старте, - рассказал Чеснаков.