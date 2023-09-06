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Динамо отдало своего футболиста в аренду в Азербайджан

Премьер-лига
(1 голосов)

До конца сезона-2023/2024

Динамо отдало своего футболиста в аренду в Азербайджан

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Кахим Перрис продолжит свою карьеру в чемпионате Азербайджана, сообщает пресс-служба киевлян.

Ямайский легионер перешел на правах аренды в "Сабах", который является действующим вице-чемпионом страны, до конца сезона-2023/2024.

Напомним, что Перрис перешел в "Динамо" из словенского "Копера" в сентябре прошлого года. За это время полузащитник провел за "бело-синих" во всех турнирах 15 матчей и сделал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока 700 тысяч евро.

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В статье: Динамо (Киев) Карабах (Агдам) Кахим Паррис
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Источник:
fcdynamo.com

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Комментарии (2)
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trafalgar (Запорожье)
06.09.2023 в 12:38
третьесортный игрок
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RicoRico (Кривой Рог)
06.09.2023 в 12:10
Нафіга його тоді підписували? Це в котре доводить що клуб розвалюється.
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