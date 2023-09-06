Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо отдало своего футболиста в аренду в Азербайджан
До конца сезона-2023/2024
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Кахим Перрис продолжит свою карьеру в чемпионате Азербайджана, сообщает пресс-служба киевлян.
Ямайский легионер перешел на правах аренды в "Сабах", который является действующим вице-чемпионом страны, до конца сезона-2023/2024.
Напомним, что Перрис перешел в "Динамо" из словенского "Копера" в сентябре прошлого года. За это время полузащитник провел за "бело-синих" во всех турнирах 15 матчей и сделал 3 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает игрока 700 тысяч евро.
Популярное сейчас
- Мауро Икарди купил Rolls-Royce Boat Tail стоимостью не менее 26 миллионов евро
- Новый рулевой Днепра-1: на кого выпадет выбор
- Ночью Россия нанесла очередной удар по Украине ракетами и ударными дронами
- ПСЖ платит 90 млн за Муани, Феликс и Канселу в Барселоне. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО