Динамо отдало своего футболиста в аренду в Азербайджан

Полузащитник "Динамо" Кахим Перрис продолжит свою карьеру в чемпионате Азербайджана, сообщает пресс-служба киевлян.

Ямайский легионер перешел на правах аренды в "Сабах", который является действующим вице-чемпионом страны, до конца сезона-2023/2024.

Напомним, что Перрис перешел в "Динамо" из словенского "Копера" в сентябре прошлого года. За это время полузащитник провел за "бело-синих" во всех турнирах 15 матчей и сделал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока 700 тысяч евро.