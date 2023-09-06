Два летних новичка Колоса недоступны из-за травм

Игроки " Колоса ", которые получили несколько выходных после матча 6-го тура УПЛ с "Кривбассом" (0:3), вернутся к тренировкам 7 сентября.

Как уже сообщалось ранее, заполняя паузу в чемпионате УПЛ, ковалевцы дома 9 сентября сыграют контрольный поединок с луганской "Зарей".

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При этом, на данный момент тренерский штаб "Колоса" пока не сможет рассчитывать на помощь летних новичков ковалевцев - Андрея Тотовицкого и Рангела, которые восстанавливаются после травм.

Напомним, что Тотовицкий перешел в "Колос" из "Шахтера" на правах аренды до 30 июня 2024 года. Бразилец Рангел прибыл в Ковалевку из латвийской "Риги".

"Колос" после 6 туров УПЛ с 8 баллами занимает 7-е место в турнирной таблице.