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Два летних новичка Колоса недоступны из-за травм

Премьер-лига
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Команда начала подготовку к матчу 7-го тура

Два летних новичка Колоса недоступны из-за травм

koloskovalivka.com

Новина українською

Игроки "Колоса", которые получили несколько выходных после матча 6-го тура УПЛ с "Кривбассом" (0:3), вернутся к тренировкам 7 сентября.

Как уже сообщалось ранее, заполняя паузу в чемпионате УПЛ, ковалевцы дома 9 сентября сыграют контрольный поединок с луганской "Зарей".

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При этом, на данный момент тренерский штаб "Колоса" пока не сможет рассчитывать на помощь летних новичков ковалевцев - Андрея Тотовицкого и Рангела, которые восстанавливаются после травм.

Напомним, что Тотовицкий перешел в "Колос" из "Шахтера" на правах аренды до 30 июня 2024 года. Бразилец Рангел прибыл в Ковалевку из латвийской "Риги".

"Колос" после 6 туров УПЛ с 8 баллами занимает 7-е место в турнирной таблице.

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В статье: Андрей Тотовицкий Колос (Ковалевка) Лукас Рангел
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Источник:
sport.ua

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