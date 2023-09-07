Сергей Ковалец: Не могу согласиться с тем, что у Динамо плохие защитники, что проблема в них

Известный украинский тренер Сергей Ковалец высказался об оборонных порядках киевского " Динамо ", которые на старте сезона критикуются и болельщиками, и журналистами.

- Оборону "бело-синих" в последнее время не критикует разве что ленивый. Согласны с этим?

- Не могу согласиться, когда говорят, что у "Динамо" плохие защитники, что проблема в них. В оборонительных действиях в отборе мяча должны участвовать все, начиная с нападающего.

Защита не работает, если середина поля не выполнит свою функцию. Шапаренко, Буяльский, Сидорчук - сколько у них было отборов мяча?

Поэтому в первую очередь обращал бы внимание именно на командные действия защиты. Если вспомнить команду Лобановского, то Шевченко был первым игроком, который вступал в отбор, направлял атаку соперника в прогнозируемую сторону, ожидаемую партнерами.

- Линия защиты "Динамо" очень изменилась за последнее время. Возможно, проблема так же и в этом?

- Изменения были не только в обороне. Забарный, Миколенко, Цыганков – ушли трое ведущих игроков и, конечно, найти таким мастерам быструю замену проблематично не только для "Динамо", но и для любого клуба.

Новые командные действия в защите не наработаны, нужно время и плодотворная работа на тренировках.