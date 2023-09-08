Три игрока Динамо проведут автограф-сессию на стадионе

В воскресенье, 10 сентября, в конференц-зале стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского пройдет автограф-сессия с участием игроков первой команды "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

Болельщики смогут получить автограф, а также сфотографироваться и пообщаться с защитником Максимом Дячуком, а также полузащитниками Владиславом Кабаевым и Александром Андриевским.

Мероприятие начнется в 17:00.