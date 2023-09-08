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Три игрока Динамо проведут автограф-сессию на стадионе
Событие пройдет в ближайшее воскресенье
Фото: ФК Динамо Київ
В воскресенье, 10 сентября, в конференц-зале стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского пройдет автограф-сессия с участием игроков первой команды "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба киевлян.
Болельщики смогут получить автограф, а также сфотографироваться и пообщаться с защитником Максимом Дячуком, а также полузащитниками Владиславом Кабаевым и Александром Андриевским.
Мероприятие начнется в 17:00.
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Источник:fcdynamo.com
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