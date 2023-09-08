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Три игрока Динамо проведут автограф-сессию на стадионе

Премьер-лига
(1 голосов)

Событие пройдет в ближайшее воскресенье

Три игрока Динамо проведут автограф-сессию на стадионе

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

В воскресенье, 10 сентября, в конференц-зале стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского пройдет автограф-сессия с участием игроков первой команды "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

Болельщики смогут получить автограф, а также сфотографироваться и пообщаться с защитником Максимом Дячуком, а также полузащитниками Владиславом Кабаевым и Александром Андриевским.

Мероприятие начнется в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский Владислав Кабаев Максим Дячук
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Источник:
fcdynamo.com

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Комментарии (1)
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Rriddle (Ukraine)
08.09.2023 в 09:18
це жарт? кому вони потрібні
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