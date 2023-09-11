Игроки Динамо раздали автографы и пообщались с болельщиками

В воскресенье, 10 сентября, несмотря на паузу в чемпионате Украины из-за матчей сборных, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского было людно.

Несколько сотен болельщиков пришли на встречу со своими любимцами - футболистами первой команды "бело-синих" Александром Андриевским, Максимом Дячуком и Владиславом Кабаевым. Динамовцы пришли с хорошим настроением, зарядив всех присутствующих позитивом и подарив хорошие эмоции.

Болельщики заполнили конференц-зал стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского, устроив игрокам импровизированную пресс-конференцию. Вопросы были как футбольные, так и жизненные, и ни один не остался без ответа. Также все желающие подходили к футболистам, фотографировались и получали на память карточки с автографами игроков.