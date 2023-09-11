  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игроки Динамо раздали автографы и пообщались с болельщиками
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игроки Динамо раздали автографы и пообщались с болельщиками

Премьер-лига
(1 голосов)

В мероприятии приняли участие трое динамовцев

Игроки Динамо раздали автографы и пообщались с болельщиками

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

В воскресенье, 10 сентября, несмотря на паузу в чемпионате Украины из-за матчей сборных, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского было людно.

Несколько сотен болельщиков пришли на встречу со своими любимцами - футболистами первой команды "бело-синих" Александром Андриевским, Максимом Дячуком и Владиславом Кабаевым. Динамовцы пришли с хорошим настроением, зарядив всех присутствующих позитивом и подарив хорошие эмоции.

Болельщики заполнили конференц-зал стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского, устроив игрокам импровизированную пресс-конференцию. Вопросы были как футбольные, так и жизненные, и ни один не остался без ответа. Также все желающие подходили к футболистам, фотографировались и получали на память карточки с автографами игроков.

Читайте такжеАлиев - про Динамо: Тренера меняй или не меняй – ничего не изменится

По теме
yellow-arrow
Задерака: Амбиции Кривбасса максимальные, но главные испытания еще впереди
yellow-arrow
Металлист обыграл Минай в спарринге
yellow-arrow
Черноморец: 500 километров – с целью спарринга
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский Владислав Кабаев Максим Дячук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде