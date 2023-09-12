  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кабаев: На Шахтер в интернете нет такого давления, как на Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кабаев: На Шахтер в интернете нет такого давления, как на Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек киевлян отметил, что не все молодые игроки справляются с давлением

Кабаев: На Шахтер в интернете нет такого давления, как на Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев рассказал, в чем нужно прибавить команде, чтобы выйти на прежний уровень.

Физически мы готовы. Возможно, в психологии. Психология в футболе играет очень большую роль. "Динамо" показывало, что может выиграть и чемпионат, и кубок. Состав у нас плюс-минус тот же, что добывал те победы. Психология - вот над чем надо работать.

Если проигрываем, на "Динамо" идет большое давление. Когда просматриваю, что пишут в интернете, то на "Шахтер" такого давления нет. А у нас много молодых футболистов, которым нужно дать время. Я так считаю.

– "Динамо" в этом сезоне навяжет борьбу "Шахтеру" за чемпионство?

Конечно, конечно, навяжет. Я в этом убежден, - сказал Кабаев.

Читайте такжеИгроки Динамо раздали автографы и пообщались с болельщиками
По теме
yellow-arrow
Защитник Кривбасса U-19: Готов проявить себя на официальном уровне в УПЛ
yellow-arrow
Украина & Италия, старт молодежки, УПЛ и украинизированные игры в АПЛ. Расписание матчей на 11 - 17 сентября
yellow-arrow
Полузащитник Вереса: Спасибо тренерскому штабу за доверие
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Владислав Кабаев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport-express.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
12.09.2023 в 12:10
Та де ж ти побачив той тиск?Стiльки рокiв iх вилизувалита зализували ,а тут зненацька тиск.Ну не смiшно?
Ответить
0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
12.09.2023 в 12:01
Так вы ж «вЯликие»... Вот и давление на вас такое же. Привыкайте.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде