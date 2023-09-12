Кабаев: На Шахтер в интернете нет такого давления, как на Динамо

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев рассказал, в чем нужно прибавить команде, чтобы выйти на прежний уровень.

– Физически мы готовы. Возможно, в психологии. Психология в футболе играет очень большую роль. "Динамо" показывало, что может выиграть и чемпионат, и кубок. Состав у нас плюс-минус тот же, что добывал те победы. Психология - вот над чем надо работать.

Если проигрываем, на "Динамо" идет большое давление. Когда просматриваю, что пишут в интернете, то на "Шахтер" такого давления нет. А у нас много молодых футболистов, которым нужно дать время. Я так считаю.

– "Динамо" в этом сезоне навяжет борьбу "Шахтеру" за чемпионство?

– Конечно, конечно, навяжет. Я в этом убежден, - сказал Кабаев.