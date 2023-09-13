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Динамо заявило на сезон Супрягу
Форвард будет играть под 21-м номером
Фото: dynamo.kiev.ua
"Динамо" внесло в заявку на сезон нападающего Владислава Супрягу. Об этом информирует официальный сайт УПЛ.
23-летний форвард заявлен за киевлян под номером 21.
В июне президент "Динамо" Игорь Суркис сообщал, что Супряге нужно еще 3-4 месяца на восстановление после операции. Последний раз Владислав появлялся на поле более года назад в составе "Сампдории".
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Источник:УПЛ
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