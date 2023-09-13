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Динамо заявило на сезон Супрягу

Премьер-лига
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Форвард будет играть под 21-м номером

Динамо заявило на сезон Супрягу

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

"Динамо" внесло в заявку на сезон нападающего Владислава Супрягу. Об этом информирует официальный сайт УПЛ.

23-летний форвард заявлен за киевлян под номером 21.

В июне президент "Динамо" Игорь Суркис сообщал, что Супряге нужно еще 3-4 месяца на восстановление после операции. Последний раз Владислав появлялся на поле более года назад в составе "Сампдории".

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
УПЛ

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