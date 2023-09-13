Динамо заявило на сезон Супрягу

"Динамо" внесло в заявку на сезон нападающего Владислава Супрягу. Об этом информирует официальный сайт УПЛ.

23-летний форвард заявлен за киевлян под номером 21.

В июне президент "Динамо" Игорь Суркис сообщал, что Супряге нужно еще 3-4 месяца на восстановление после операции. Последний раз Владислав появлялся на поле более года назад в составе "Сампдории".