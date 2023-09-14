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Андриевский: Хотел уйти из Динамо, но меня не отпустили
29-летний хавбек мог продолжить карьеру в Европе
fcdynamo.com
29-летний полузащитник "Динамо" Александр Андриевский признался, что хотел покинуть клуб, но руководство киевлян не отпустило его.
- То, что Сидорчук ушел из команды, дает тебе шанс больше играть в основе?
- Посмотрим, время покажет. Да, Сидорчук ушел - можно сказать, конкурент, но он был капитаном команды и многое нам давал. Считаю, это потеря для Динамо.
- А Гармаш - тоже потеря?
- Конечно. Это легенда "Динамо", очень много для клуба Денис сделал.
- В "Динамо" есть кому сходу заменить Сидорчука и Гармаша?
- Посмотрим. Сейчас об этом трудно сказать.
- Ты мог уйти из "Динамо"?
- Ну, как. Я хотел уйти, но меня не отпустили. Я остался здесь, и для меня главное - играть за "Динамо".
- А куда именно ты хотел уйти?
- Куда-то за границу - смотрел на варианты в Бельгии, Португалии...
- Из Бельгии звали слабые клубы? Из нижней части турнирной таблицы, как у Сидорчука?
- Почему слабые? Середняки, даже те что в еврокубках играют, но называть их я не могу, - сказал Андриевский.
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