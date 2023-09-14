  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Андриевский: Хотел уйти из Динамо, но меня не отпустили
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андриевский: Хотел уйти из Динамо, но меня не отпустили

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

29-летний хавбек мог продолжить карьеру в Европе

Андриевский: Хотел уйти из Динамо, но меня не отпустили

fcdynamo.com

Новина українською

29-летний полузащитник "Динамо" Александр Андриевский признался, что хотел покинуть клуб, но руководство киевлян не отпустило его.

- То, что Сидорчук ушел из команды, дает тебе шанс больше играть в основе?

- Посмотрим, время покажет. Да, Сидорчук ушел - можно сказать, конкурент, но он был капитаном команды и многое нам давал. Считаю, это потеря для Динамо.

- А Гармаш - тоже потеря?

- Конечно. Это легенда "Динамо", очень много для клуба Денис сделал.

Читайте такжеМеталлист объявил о подписании экс-нападающего Динамо

- В "Динамо" есть кому сходу заменить Сидорчука и Гармаша?

- Посмотрим. Сейчас об этом трудно сказать.

- Ты мог уйти из "Динамо"?

- Ну, как. Я хотел уйти, но меня не отпустили. Я остался здесь, и для меня главное - играть за "Динамо".

- А куда именно ты хотел уйти?

- Куда-то за границу - смотрел на варианты в Бельгии, Португалии...

- Из Бельгии звали слабые клубы? Из нижней части турнирной таблицы, как у Сидорчука?

- Почему слабые? Середняки, даже те что в еврокубках играют, но называть их я не могу, - сказал Андриевский.

Больше новостей с мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По теме
yellow-arrow
Скрипник: Корниенко хотел в Ворсклу, а мы были не против его видеть у себя
yellow-arrow
"Я понимаю, что мне не хватает голов и передач. Я не тупой". Кабаев ответил критикам
yellow-arrow
Наставник Руха: Понимаем, в какой футбол будет играть ЛНЗ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oleg.m.3972 (Харьков)
14.09.2023 в 14:00
«Я хотел уйти, но меня не отпустили. Я остался здесь, и для меня главное - играть за "Динамо» Так хотел уйти или главное - Динамо ?
Ответить
0
0
Hanter44 (Baburka)
14.09.2023 в 13:06
Ну ось! А кажуть,шо Динамо,то не кабала!
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде