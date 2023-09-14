Андриевский: Хотел уйти из Динамо, но меня не отпустили

29-летний полузащитник "Динамо" Александр Андриевский признался, что хотел покинуть клуб, но руководство киевлян не отпустило его.

- То, что Сидорчук ушел из команды, дает тебе шанс больше играть в основе?

- Посмотрим, время покажет. Да, Сидорчук ушел - можно сказать, конкурент, но он был капитаном команды и многое нам давал. Считаю, это потеря для Динамо.

- А Гармаш - тоже потеря?

- Конечно. Это легенда "Динамо", очень много для клуба Денис сделал.

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- В "Динамо" есть кому сходу заменить Сидорчука и Гармаша?

- Посмотрим. Сейчас об этом трудно сказать.

- Ты мог уйти из "Динамо"?

- Ну, как. Я хотел уйти, но меня не отпустили. Я остался здесь, и для меня главное - играть за "Динамо".

- А куда именно ты хотел уйти?

- Куда-то за границу - смотрел на варианты в Бельгии, Португалии...

- Из Бельгии звали слабые клубы? Из нижней части турнирной таблицы, как у Сидорчука?

- Почему слабые? Середняки, даже те что в еврокубках играют, но называть их я не могу, - сказал Андриевский.