  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Максимов: Будем общаться с ребятами, как дальше играть в три защитника, или в четыре
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Максимов: Будем общаться с ребятами, как дальше играть в три защитника, или в четыре

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник днепрян о матче с "Колосом"

Максимов: Будем общаться с ребятами, как дальше играть в три защитника, или в четыре

СК "Дніпро-1" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер СК "Днепр-1" Юрий Максимов прокомментировал ничью с "Колосом" в рамках 7-го тура УПЛ.

- Юрий Вильевич, приветствуем в команде. Спасибо, что приняли ее в непростое время. Чем можете объяснить невыразительную игру команды в первом тайме? Не связано ли это с переходом на игру в три защитника?

- Я сказал ребятам, что будем играть в три защитника. Они ответили, что раньше никогда не играли в такую схему, и даже тренировок подобных не было. Но по подбору игроков, что у нас есть, мы рискнули и сыграли в три центральных защитника. Если учитывать, что это только первый матч, то я доволен.

- Учитывая то, что команда уступала и проявила характер, рассматриваете ли вы эту ничью, как положительный результат?

- "Колос" тоже приехал играть на победу, и каждая команда, играя против вице-чемпиона, имеет двойное желание проявить себя. Я действительно доволен тем, как команда сыграла. Первый тайм не был ярким, но после перерыва команда проявила себя. Это значит, что у ребят есть силы, и в последние 30 минут мне игра понравилась.

- Сегодня в атаке играл и Когут, и Гуцуляк. Кого вы сейчас видите номером один в команде на позиции форварда?

- Они для нас одинаковые в атаке. Для нас сейчас каждая такая единица на вес золота.

- Возможно, во втором тайме изменилась игра после тяжелого разговора в раздевалке?

- Там ничего такого не было. Указал Бабенко и Рубчинскому, чтобы не так близко подходили к защитникам, там и так никого нет. Сказал, чтобы держались ближе к центру поля, чтобы они между линиями принимали мяч и разгоняли атаку. Сегодня игра была такой. Следующая будет еще тяжелее. Повторюсь, что каждая команда имеет двойной настрой на вице-чемпиона страны.

- В следующих матчах вы также будете играть в три защитника?

- В Полтаве мы играли 3-4-3, а сегодня сыграли 3-5-2. Смотрим на подбор игроков, которые у нас сильнее, и ставим схему в каждой команде. Будем общаться с ребятами, как дальше играть в три защитника, или в четыре. Это уже будет в процессе командного общения.

По теме
yellow-arrow
Без Матвиенко. Ван Леувен определился со списком игроков на матч из Порту
yellow-arrow
Шахтер - лидер, Кривбасс второй, Черноморец обходит Полесье. Результаты, расписание и таблица УПЛ
yellow-arrow
УПЛ. Кривбасс — Верес 2:1. Выстраданная победа
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Максимов Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК "Днепр-1"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде