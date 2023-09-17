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Сваток: Не скажу, что было очень тяжело играть в три защитника, но есть нюансы, над которыми нужно работать
Защитник днепрян о поединке с "Колосом"
Фото: scdnipro1.com.ua
Капитан СК "Днепр-1" Александр Сваток прокомментировал
- Прежде всего, какие впечатления после возвращения на "Днепр-Арену"?
- Мы довольны вернуться на родную арену. Все соскучились по ней. От этого только положительные впечатления.
- Но все же не удалось добыть максимальный результат.
- Да, сегодня не удалось выиграть, но будем работать и двигаться дальше.
- Сегодня команда впервые сыграла в три защитника, без единой тренировки, как сказал главный тренер. Насколько тяжело было?
- Я не скажу, что было очень трудно, но есть маленькие нюансы, над которыми надо работать. Думаю, что мы это все доработаем и со временем все будет лучше.
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