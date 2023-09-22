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Директор Оболони: VAR будет на матче с Вересом, но оплачивать мы его не будем

Премьер-лига
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Ранее клуб заявлял, что не заинтересован в работе этой системы на своем стадионе

Директор Оболони: VAR будет на матче с Вересом, но оплачивать мы его не будем

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Директор "Оболони" Александр Резниченко прокомментировал информацию о том, что VAR будет работать на сегодняшней игре чемпионата, несмотря на то, что ранее клуб заявил, что не заинтересован в работе этой системы на своем стадионе.

"Сегодня VAR будет работать на нашем матче, но оплачивать мы его не будем. Есть комитет, который назначает VAR. Мы не можем запретить им это делать.

Мы ранее подали письмо об отказе от VAR на нашем стадионе, но, к сожалению, не получили ответа. Они принимают такое решение, это их право. Мы же не будем им запрещать. Но мы отправили письмо о том, что оплачивать это не будем.

Мы не собираемся устраивать цирк, чтобы журналисты писали: "Оболонь не пустила VAR на стадион", - сказал Резниченко.

Матч "Оболонь" - "Верес" состоится сегодня, 22 сентября в Киеве и начнется в 17:00.

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В статье: Оболонь (Киев) Верес (Ровно) VAR Александр Резниченко
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Источник:
УПЛ-ТВ

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