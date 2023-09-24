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Голодюк: Это заслуга Колоса, что у нас не было много моментов

Премьер-лига
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Наставник харьковской команды о ничьей с "Колосом"

Голодюк: Это заслуга Колоса, что у нас не было много моментов

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал нулевую ничью с "Колосом" в рамках 8-го тура УПЛ.

"Это заслуга команды соперников, что у нас не было много моментов. Она на этом делает акцент, и это ее главный козырь. Они играют по неприятной схеме для любой команды.

Однако, возможно, за счет индивидуальных действий надо было сегодня быстрее думать, быстрее принимать решения. Впрочем, перед тем мы провели 4 тяжелых игры, и ждали, что у ребят будет эмоциональный спад.

Слишком осторожно играл "Колос" в защите. Каждый наш атакующий игрок сразу был под прессингом. Ему не давали свободно распоряжаться мячом", - рассказал наставник харьковской команды.

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В статье: Олег Голодюк Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
УПЛ ТБ

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