ТаТоТаке: Коломойский в августе пообещал судейскому Комитету Украины бонус в тридцать миллионов гривен

Журналист-инсайдер, ведущий футбольного шоу ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, что в конце лета Игорь Коломойский предлагал судейскому Комитету УАФ бонус в размере тридцати миллионов гривен. Тем самым он пытался как-то изменить ситуацию с судейством в украинском футболе.

"На встрече, которая состоялась в конном клубе Equides по инициативе господина Буткевича (как минимум), представитель "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал тем, кто там был, о том, что в конце августа состоялась встреча между представителем УАФ Вадимом Костюченко, отвечающим за судейство в нашем футболе, по крайней мере – сейчас (об этом знают все, формально или не формально), и представителем транслятора, конкретно – концерна "1+1", Игорем Коломойским. Я пытался Фридману задавать этот вопрос, он сказал, что не будет комментировать это ни в каком виде, но учитывая, что у меня есть два независимых источника из той встречи, я склоняюсь к тому, что это правда, что такая история была озвучена.

Господину Костюченко был задан вопрос: что сделать, чтобы картинка выглядела не столь безобразно, учитывая поступки наших судей? Можно какие-то рейтинги, какие-нибудь наказания? Что можно сделать? Есть ли какие-нибудь идеи? На другую чашу весов была возложена сумма примерно в тридцать миллионов гривен, которую холдинг "1+1" через озвучившего это Коломойского пообещал выдать в качестве бонусов Комитету арбитров Украины.

Чем кончилась эта история? Господин Костюченко пошел думать, формулировать идеи, но когда время, которое было на это отведено, прошло, предлагать свои соображения уже было некому. Человек [Коломойский, - примечание] оказался вне зоны доступа", - сказал Спиваковский.