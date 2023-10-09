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Рух передал на нужды ВСУ 3,7 млн гривен

Премьер-лига
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Основатель львовского клуба Григорий Козловский продолжает помогать украинским военным

Рух передал на нужды ВСУ 3,7 млн гривен

Фото: ФК Рух

Новина українською

ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский передали на нужды Вооруженных Сил Украины 3,7 миллиона гривен, сообщает официальный сайт "желто-черных".

В частности, "Благотворительная организация "Фонд помощи Украине "Рух в майбутнє" получила запрос от ОО "Народная Самооборона Львовщины" на финансирование пакета помощи для украинских защитников.

Так, на эти средства были закуплены тепловизоры, приборы ночного видения, автомобили и оборудование к ним, лазерные указки, прицелы и тому подобное.

Отмечается, что Львовская областная военная администрация провела закупку техники и снаряжения. В то же время приобретенные вещи помогут военным защищать регион от атак врага во время отопительного сезона на критическую инфраструктуру.

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский война с россией
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Источник:
ФК Рух

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