Рух передал на нужды ВСУ 3,7 млн гривен

ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский передали на нужды Вооруженных Сил Украины 3,7 миллиона гривен, сообщает официальный сайт "желто-черных".

В частности, "Благотворительная организация "Фонд помощи Украине "Рух в майбутнє" получила запрос от ОО "Народная Самооборона Львовщины" на финансирование пакета помощи для украинских защитников.

Так, на эти средства были закуплены тепловизоры, приборы ночного видения, автомобили и оборудование к ним, лазерные указки, прицелы и тому подобное.

Отмечается, что Львовская областная военная администрация провела закупку техники и снаряжения. В то же время приобретенные вещи помогут военным защищать регион от атак врага во время отопительного сезона на критическую инфраструктуру.