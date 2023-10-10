Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 12-го тура чемпионата
Матчи пройдут в субботу и воскресенье
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Дирекция
12 тур
28 октября (суббота)
Кривбасс – Днепр-1 13:00
Колос – Динамо 15:00
Черноморец – Шахтер 17:00
Рух – Александрия 19:00
29 октября (воскресенье)
ЛНЗ – Оболонь 13:00
Минай – Верес 13:00
Ворскла – Металлист 1925 15:00
Заря – Полесье 17:00
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Источник:УПЛ
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