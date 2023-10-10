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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 12-го тура чемпионата

Премьер-лига
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Матчи пройдут в субботу и воскресенье

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 12-го тура чемпионата

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 12-го тура чемпионата сезона-2023/2024.

12 тур

28 октября (суббота)

Кривбасс – Днепр-1 13:00

Колос – Динамо 15:00

Черноморец – Шахтер 17:00

Рух – Александрия 19:00

29 октября (воскресенье)

ЛНЗ – Оболонь 13:00

Минай – Верес 13:00

Ворскла – Металлист 1925 15:00

Заря – Полесье 17:00

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ

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