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Сидорчук: У Динамо постоянно турбулентные времена, но есть все, чтобы выиграть чемпионат
Динамо остается в сердец экс-капитана
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук, который перебрался в Бельгию из "
"Переживаю за "Динамо". Этот клуб дал мне все, что у меня есть. И тот тренер, который работает, очень важен для меня. И мне хочется, чтобы Луческу завершил свой тренерский этап на мажорной ноте.
Почему не выходит? У "Динамо" постоянно турбулентные времена. Но у них есть все, чтобы это пережить и выиграть чемпионат.
Бражко заменил меня? Хочу, чтобы у него все вышло, потенциал есть. Но самым сложным для него будет не этот чемпионат, а следующий, второй. На него будут иначе смотреть, однако я считаю, что у него все получится", – сказал Сидорчук.
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