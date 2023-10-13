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Сидорчук: У Динамо постоянно турбулентные времена, но есть все, чтобы выиграть чемпионат

Премьер-лига
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Динамо остается в сердец экс-капитана

Сидорчук: У Динамо постоянно турбулентные времена, но есть все, чтобы выиграть чемпионат

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук, который перебрался в Бельгию из "Динамо", порассуждал о перспективах киевлян в чемпионате Украины.

"Переживаю за "Динамо". Этот клуб дал мне все, что у меня есть. И тот тренер, который работает, очень важен для меня. И мне хочется, чтобы Луческу завершил свой тренерский этап на мажорной ноте.

Почему не выходит? У "Динамо" постоянно турбулентные времена. Но у них есть все, чтобы это пережить и выиграть чемпионат.

Бражко заменил меня? Хочу, чтобы у него все вышло, потенциал есть. Но самым сложным для него будет не этот чемпионат, а следующий, второй. На него будут иначе смотреть, однако я считаю, что у него все получится", – сказал Сидорчук.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Вестерло (Вестерло)
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