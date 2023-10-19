Премьер-лига
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Матч Динамо - Шахтер состоится в пятницу, 3 ноября, и начнется в 17:00
УПЛ утвердила даты и время начала матчей 13-го тура чемпионата
Фото: Аліна Єрофеєва
Дирекция
Матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в пятницу, 3 ноября и начнется в 17.00.
3 ноября (пятница)
"Динамо" - "Шахтер" 17.00
4 ноября (суббота)
ЛНЗ – "Колос" 13.00
5 ноября (воскресенье)
"Минай" – "Ворскла" 13.00
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"Металлист 1925" - "Черноморец" 15.00
"Верес" – "Заря" 17.00
6 ноября (понедельник)
"Полесье" – "Кривбасс" 15.00
"Днепр-1" - "Александрия" 17.00
"Рух" - "Оболонь" 19.00
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Источник:УПЛ
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