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Матч Динамо - Шахтер состоится в пятницу, 3 ноября, и начнется в 17:00

Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 13-го тура чемпионата

Матч Динамо - Шахтер состоится в пятницу, 3 ноября, и начнется в 17:00

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 13-го тура.

Матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в пятницу, 3 ноября и начнется в 17.00.

3 ноября (пятница)

"Динамо" - "Шахтер" 17.00

4 ноября (суббота)

ЛНЗ – "Колос" 13.00

5 ноября (воскресенье)

"Минай" – "Ворскла" 13.00

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"Металлист 1925" - "Черноморец" 15.00

"Верес" – "Заря" 17.00

6 ноября (понедельник)

"Полесье" – "Кривбасс" 15.00

"Днепр-1" - "Александрия" 17.00

"Рух" - "Оболонь" 19.00

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ

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