Неудачный эксперимент Ахметова. Как Шахтер уже проваливался с легионером во главе

Увольнение Патрика ван Леувена давно напрашивалось, но все равно всколыхнуло медиапространство. "Шахтер" одержал сверхважную победу над "Антверпеном", пережил эмоциональный подъем, к тому же руководство одобрительно кивало в сторону нидерландца — казалось, что в его распоряжении, как минимум, еще один шанс.

Вовсе нет — во время международной паузы рулевому указали на дверь, и теперь во главе Дарио Срна — хорват получил роль исполняющего обязанности. Что касается ван Леувена, то причин для увольнения хватало — спорные результаты, слишком осторожный стиль, не присущий "горнякам", и вялая интеграция новичков.

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Так что Патрик продержался в должности рекордно малое количество дней (105) и остался ни с чем. Если разобраться, то почти все иностранные предшественники покинули "Шахтер" с трофеем — даже пробывший недолго Роберто Де Дзерби успел прихватить Суперкубок Украины.

Впрочем, история знает еще одного горе-тренера "оранжево-черных" — он, как и ван Леувен, показал себя невнятно и ушел с пустыми руками. Вспомним же период Бернда Шустера.

***

Не секрет, что Ринат Ахметов охотился за Мирчей Луческу еще до Невио Скалы. Желание подписать румынского специалиста не утихло и с появлением Шустера — немец не был первым номером, однако стал таковым после очередного отказа Мистера. Какой смысл прощаться с "Бешикташем", если ты недавно выиграл турецкую Суперлигу?

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Ставка, сделанная в пользу Шустера, несколько удивляла – он не сумел повысить в классе ни "Кельн", ни "Херес". Эксперты немало говорили о симпатичном футболе, привитом коучем, но где реальные показатели? Возможно, Ахметов закрыл глаза на этот аспект и решил рискнуть, причем сознательно:

“Кроме Шустера мы рассматривали еще две кандидатуры, хорошо известные на западе. По этическим соображениям их имен не называю, однако замечу, что речь шла о специалистах, которые на тренерской ниве пока достигли большего, чем Шустер. Шустер – представитель "новой волны" в тренерском мире. Он заинтересован как можно быстрее заявить о себе. Мы со своей стороны очень заинтересованы в прогрессе "Шахтера" на европейской арене, и здесь наши стремления абсолютно совпадают. Кроме того, Шустер как тренер сочетает в себе немецкую дисциплину со зрелищностью испанского футбола, в котором провел свои лучшие годы. Такова логика нашего выбора”.

Что ж, такое мнение имеет право на жизнь.

Сам Шустер заявил следующее: "Шахтер" искал молодого тренера из Европы. Благодаря моим контактам в Испании, где я тренировал клуб второго дивизиона "Херес", мы вышли навстречу друг другу".

30-го июня 2003-го года Бернд предстал перед журналистами и произвел неплохое впечатление. Его мотивация была понятна – "Шахтер" спорил за внутренние награды, также должен был стартовать в Лиге чемпионов; грубо говоря, ради такого опыта не грех было переехать в столь далекую Украину.

Еще из интересного — немец собирался выделить основной скелет, на который планировал полагаться в дальнейшем, однако намекнул, что не будет вмешиваться в трансферную работу Виктора Прокопенко.

"Виктор Прокопенко в клубе занимает должность спортивного директора. Мы часто с ним общаемся по рабочим вопросам. Даже зная, что он отличный специалист и работал тренером в "Шахтере", о конкуренции не думал. Господин Прокопенко выступает своего рода посредником между президентом клуба и мной”.

Возникло ощущение, что Шустер немощный и лояльный, не настроенный на конфликты и системный — это удобно, чтобы избежать недомолвок.

“Сам я поиском игроков не занимаюсь, говорю президенту клуба о качествах тех игроков, которые мне нужны, а тот уже передает мою просьбу скаутам. Современный подход".

Именно поэтому дончане легко и непринужденно провели закупку — соответственно, прибыли Звонимир Вукич, Дарио Срна, Разван Рац, Стипе Плетикоса, зимой – Чиприан Марика, Игорь Дуляй и другие. Часть игроков зарекомендовала себя как следует, другая — не особо, но Шустер, забегая вперед, не сильно повлиял на их развитие.

***

Шустер подкупал открытостью и компанейскостью — вполне европейский стиль, несколько сбивавший с толку. Донецк уже видел Невио Скалу, впрочем, итальянец — уважаемая персона, которая проводила четкие границы. Бернд же позволял себе шутить: "Моя концепция игры не сложна: нужно забить три в первом тайме, чтобы вопрос о победителе даже не поднимался".

Что касается тактики, то здесь наставник совершил переход — если Скала тяготел до 4-4-2 с двумя опорниками, то его преемник переключился на 4-2-3-1 с привлечением подключавшихся к атаке фланговых защитников. Еще одна из изюминок — нападающие опускались ниже, чтобы поддерживать полузащиту для создания потенциально опасных эпизодов, или вообще приобщались к защитным действиям.

Такая гибкость помогла, на первый взгляд, хорошо начать – например, в десяти турах Высшей лиги "горняки" оформили максимальное количество очков, отличились 26-ю голами и пропустили только 7 (три из которых в активе "Оболони”). Другое дело, что в течение этого отрезка стало понятно, что Шустер волнуется перед действительно важными поединками — в третьем квалифай-раунде ЛЧ команда одолела дома "Локомотив" 1:0, а затем посыпалась в Москве и проиграла 1:3.

Да, случился досадный пенальти в самой концовке, но кто должен был нести ответственность за потерянную концентрацию? Шустер признал правоту арбитра, заметил, что "железнодорожники" тоже должны были получить одиннадцатиметровый, понравился взвешенными ответами на пресс-конференции — журналисты даже зааплодировали. Но что с того? Ахметов много думал о ЛЧ, и эта самая ЛЧ очень быстро испарилась.

Более того, фиаско произошло и в Кубке УЕФА. Первый раунд турнира, бухарестское "Динамо" и очередной удар по амбициям – соперник зафиксировал 5:3 в свою пользу. По сути, уже в середине октября значимость Шустера резко упала – его пригласили под одни задачи, но на практике остались чемпионат Украины и национальный кубок.

Бернд столкнулся с ошибками, типичными для молодого тренера – ему банально не хватило выдержки и хладнокровия, чтобы вернуть ситуацию в правильное русло. Поэтому, кроме поражения румынам "Шахтер" в этот промежуток потерял победу над киевским "Динамо" (1:1), плюс, расписал 0:0 с шедшим на двенадцатой строчке "Кривбассом".

В ноябре еще одна осечка — 1:1 с "Днепром", где дончанам пришлось спасаться (Звонимир Вукич сравнял счет за двадцать минут до завершения). Но реальный кризис наступил в марте-апреле — Шустер не сумел плавно выйти из зимней паузы, коллектив не выглядел сбалансированным, так что одна беда последовала за другой.

Проигрыш "Днепра" (0:1) послужил колокольчиком, "Кривбассу" (0:1) – добрым таким звоном; осечкой мгновенно воспользовались "бело-синие" и подвинули уже бывших лидеров на вторую строчку таблицы. Бернд все еще мог реанимировать положение (в следующем, 20-м туре банда Алексея Михайличенко должна была посетить Донецк), однако в самый ответственный момент произошла катастрофа — хозяева хоть и не были безнадежными, но уступили 2:4. На меткие выстрелы Мариуша Левандовского и Анатолия Тимощука ответили Верпаковскис, Ринкон, Леко и Чернат.

“По игре мы не заслужили поражение и могли рассчитывать на ничью. Нам не хватило удачи, тогда как каждый острый выпад соперников заканчивался голом”, — объяснил немец.

Запахло жареным. Ничья с "Арсеналом" (0:0) подтвердила, что "Шахтер" не способен выбраться из функциональной и ментальной ямы, а жирная точка была поставлена второго мая — "горняки" не справились с "Черноморцем" (0:2) и таким образом отстали от киевлян на целых девять зачетных баллов. Было очевидно, что погоня закончилась неудачей, и пятого мая, несмотря на то, что клуб стал финалистом кубка Украины, Шустер был выставлен за порог.

“С большим сожалением я расстаюсь с Берндом Шустером и его ассистентами. У этого специалиста я верил, более того, я уверен, что у него прекрасное тренерское будущее. Уверен, что Шустер проанализирует выступление команды во втором круге, сделает правильные выводы, которые помогут ему в работе. Мы будем с интересом следить за тренерской карьерой Бернда, желаем ему больших успехов”.

Бернду не удалось построить большую карьеру — это как раз тот случай, когда выдающийся футболист не адаптировался к новому амплуа и не затмил спортивное прошлое. Однако признаем, что судьба подбросила ему шанс всей жизни – после достаточно продуктивного отрезка в "Хетафе" (в розыгрыше 2006/07 "темно-синие" отобрались в Кубок УЕФА) специалиста позвал мадридский "Реал".

Было ли это нечто экстраординарное? Наверное, нет. "Сливочные" простились с Фабио Капелло, устали от консерватизма, воплощенного итальянцем, и искали замену, что не будет задавать лишние вопросы.

Зимой 2008-го немца уволили из-за серии поражений, допущенных в ноябре-декабре, затем он трудился во главе "Бешикташа", пересекся из "Динамо" в 1/16-й Лиги Европы и был разгромлен киевлянами с общими 1:8. “Малага” и “Далянь” тоже не принесли каких-либо заметных успехов — с февраля 2019-го Шустер безработный.

А вот "Шахтер" пережил лучшую эпоху и воплотил почти все, о чем мог мечтать — как ни крути, Мирча Луческу поработал на славу.