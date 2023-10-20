Срна: Я не думаю про Барселону, я думаю про ЛНЗ

Исполняющий обязанности главного тренера "Шахтера" Дарио Срна поделился ожиданиями перед дебютным матчем во главе клуба. Напомним, "горняки" примут черкасский ЛНЗ в рамках 11-го тура УПЛ:

- Уже совсем скоро у вас состоится тренерский дебют. Какие ожидания от первого матча? Есть ли волнение?

- Я честно говорю, пока мандража нет. Я не буду обманывать - не люблю этого. Я думаю, он будет, но, знаете, он будет, пока я не выйду на поле. Когда я выйду на поле - это мое, это внутри. Поверьте, когда я сижу на трибуне или на скамейке, то у меня есть мандраж. Почему? Потому что играет моя любимая команда. Даже по телевизору у меня больше волнения, чем на скамейке или на трибуне, потому что я не там, я не рядом. Мой дебют... Я знаю, что сделаю все ради победы. У нас, во-первых, после сборной всегда тяжелые игры. А во-вторых, ЛНЗ - команда, которая заряжена, как и все команды, против "Шахтера". Но 90% игр в чемпионате Украины, при всем уважении к соперникам, зависят от "Шахтера". Это я говорю сейчас, еще до игры: зависят от "Шахтера", при всем уважении к ЛНЗ, "Кривбассу", "Ворскле", "Александрии". Они все очень хорошие, неудобные команды, и с ними нелегко играть, но 90% зависит от "Шахтера". Если у нас хороший настрой, если есть подход, желание, то все остальное "Шахтер" имеет. Поэтому я сделаю все, чтобы они вышли на игру заряженными, расслабленными, уверенными, и самое главное, чтобы они знали, какая эмблема у них на футболке. Если все, что я сказал, у нас будет на высоте, то будет победа.

- Тренерская деятельность - это огромная ответственность. Тренер должен отвечать и за результат, и за атмосферу, есть постоянное давление. Вы морально готовы к этому давлению, даже если это на непродолжительный период?

- Я готов. Как это объяснить: если в семье кто-то болеет - простудился там, температура, то вы скажете первым, что поедете в аптеку за лекарствами, чтобы ему помочь. Я чувствую, что команда сегодня не на своем уровне. Я хочу помочь им подняться на их уровень, чтобы они улыбались, чтобы получали удовольствие, чтобы хорошие тренировки были. Я не говорю, что до меня этого не было. Каждый тренер имеет свой подход. И каждый тренер отвечает за свой подход. У меня другой подход, где я даю, но я и требую. Чтобы была любовь, нужны двое. Если один другого не любит, то здесь любви нет. Как вы понимаете, финальное решение в клубе принимает президент, а под этим есть я, есть директор Палкин. И мы - одно целое. Я думаю, вы это заметили. И это система, поэтому команда работает. Если мы не единое целое, то результата не будет. При любом тренере, если команда не будет играть как одно целое, то результата не будет. Начинается все от команды. Поэтому я попробую и даю 100 процентов, что сделаю все, чтобы в субботу у них получилось. Я не думаю о "Барселоне", я думаю о ЛНЗ.

- Кто сейчас входит в ваш тренерский штаб и кто будет помогать вам готовить команду к матчам?

- Карло Николини, Радион Пальцун и Андрей Пятов.

- Как можете охарактеризовать этих людей? Чем они могут помочь вам и команде?

- Карло - человек, который в системе "Шахтера" уже 15-16 лет. Очень опытный человек, который работал с великими тренерами. Пятов прошел практически не намного меньше, чем я, и он - легенда "Шахтера". И я знаю, что они готовы. Радион - это человек, который работает 24/7. У него, кстати, очень тяжелая работа, потому что он должен показать на видеоразборе за пять минут все плюсы и минусы нашего соперника, чтобы футболисты сразу поняли, о чем идет речь. Он может за компьютером провести 12 часов, но его теория состоит из пяти минут. За эти пять минут он футболистам дает очень много информации. Карло мне помогает с физической подготовкой с тренировочной точки зрения. Пятова я слушаю. Я вообще человек, который любит слушать.