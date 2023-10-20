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Камень-ножницы-бумага. Игроки Оболони по старинке определили, кто будет бить пенальти Заре. ФОТО
Интересный подход, который известен каждому футболисту
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В стартовом матче 11-го тура
Особый интерес вызвал момент на 27-й минуте. Вантух проиграл в штрафной борьбу сопернику, после чего подтолкнул его в спину.
Судья посовещался с ВАР и поставил пенальти.
Интересно, что игрока, который будет исполнять 11-метровый Суханов с Таранухой определяли на "камень-ножницы-бумага". Сергей выиграл и точно реализовал пенальти.
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