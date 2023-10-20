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Камень-ножницы-бумага. Игроки Оболони по старинке определили, кто будет бить пенальти Заре. ФОТО

Премьер-лига
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Интересный подход, который известен каждому футболисту

Камень-ножницы-бумага. Игроки Оболони по старинке определили, кто будет бить пенальти Заре. ФОТО

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В стартовом матче 11-го тура УПЛ "Оболонь" принимает на своем поле "Зарю". Первый тайм команды выдали на редкость интересным – команды забили друг другу по два гола и счет к перерыву 2:2.

Особый интерес вызвал момент на 27-й минуте. Вантух проиграл в штрафной борьбу сопернику, после чего подтолкнул его в спину.

Судья посовещался с ВАР и поставил пенальти.

Интересно, что игрока, который будет исполнять 11-метровый Суханов с Таранухой определяли на "камень-ножницы-бумага". Сергей выиграл и точно реализовал пенальти.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

Камень-ножницы-бумага. Игроки Оболони по старинке определили, кто будет бить пенальти Заре. ФОТО - изображение 1
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В статье: Заря (Луганск) Оболонь (Киев) Ростислав Тарануха Сергей Суханов
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