Богдан Леднев: Хотелось ли что-то доказать Динамо? Конечно, была принципиальная игра, отдавал все силы сегодня

Полузащитник "Днепра-1" Богдан Леднев прокомментировал победу в матче 11-го тура УПЛ против "Динамо" (1:0), за которое он ранее играл.

"Была тяжелая игра. Играли две очень хорошие команды. Для двух команд это был очень принципиальный матч. Очень довольны, что взяли три очка.

Игра на левом фланге? Я уже не первую игру играю слева, у нас уже хорошее взаимодействие с партнерами. С этим проблем нет.

Что изменилось с приходом Максимова? Его главное требование - чтобы мы больше вступали в отбор. Он говорит, что с мячом все хорошо работаем, а в оборонительной работе прибавили и пошел результат.

Тренер говорит не бояться обыгрывать один в один, потому что если игрок обыгрывает, то идет большое преимущество для нашей команды.

Хотелось ли что-то доказать "Динамо"? Конечно, была принципиальная игра, отдавал все силы сегодня. Доволен, что победили. Наша задача - забраться как можно выше", - сказал Леднев.