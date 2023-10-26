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Фридман: На встрече владельцев клубов УПЛ был бенефис Суркиса с рассказом о том, как он 30 лет ведет борьбу с судейским произволом

Премьер-лига
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Никакой особой конкретики на встрече не было

Фридман: На встрече владельцев клубов УПЛ был бенефис Суркиса с рассказом о том, как он 30 лет ведет борьбу с судейским произволом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал о том, как прошла очередная встреча владельцев и президентов клубов УПЛ.

– Если двумя словами – ничего нового, темы старые. Как всегда, был бенефис Игоря Михайловича Суркиса с рассказом о том, как он 30 лет ведет борьбу с судейским произволом. Одним из главных вопросов встречи было, как избежать влияния судей на результаты матчей и раздел команд в таблице. Но конкретики никакой не было.

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– На встрече присутствовал глава УПЛ Евгений Дикий. О чем с ним говорили?

– Ничего особенного, он по большей части сидел молча, а говорил Суркис с высоты своего опыта.

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Областные федерации будут созывать исполком. Суркис, как и мы все, хочет большего представительства клубов в УАФ, а не три голоса, как сейчас. Клубы тратят собственные деньги на содержание команд и проведение чемпионата, соответственно, они хотят как-то управлять процессом.

– Тема Шевченко поднималась? По сообщениям СМИ, именно он заменит Павелко во главе УАФ.

– Тема Шевченко поднималась мимоходом. Владельцы клубов хотят пригласить на встречу кандидатов на должность главы УАФ, условного Шевченко или еще кого-то, чтобы выразить им пожелания в дальнейшем сотрудничестве и объяснить, что люди, которые вкладывают свои деньги в футбол, должны влиять на процессы чемпионата Украины, чтобы не было судейского произвола. Также неплохо бы услышать программу кандидатов.

– Что планируете делать с главой комитета арбитров УАФ Лучано Лучи?

– Вроде бы у него истекает контракт в октябре. Многие говорят, что соглашение с ним не продлили, другие – что продлили. Мы сами ничего не понимаем.

– А что говорит Дикий?

– Он тоже не знает. Никакой конкретики на сборах не было, больше лили воду и вспоминали судейские ошибки.

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В статье: Андрей Шевченко Игорь Суркис Динамо (Киев) Украинская Премьер-лига Евгений Дикий СК Днепр-1 УАФ
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Источник:
sport-express.ua

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Комментарии (3)
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Kondor (Веселе)
26.10.2023 в 20:43
Так Кто,по факту,управляет украинским футболом? УАФ или Г.Суркис?
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+1
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.10.2023 в 00:10
Ахметов. Це знає будь-яка людина, що має бодай крихту мозку і не має упереджень.
Ответить
+1
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
27.10.2023 в 02:37
Тот у кого есть «бодай крихту мозку і не має упереджень» наверняка скажет что управляет футболом в Украине тот, у кого в Украинской Ассоциации Футбола сидят сплошь одни свои любимые воспитанники. Которые ну точно не будут керувать в пользу заклятого соперника своего родного клуба.
0
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