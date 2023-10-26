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Президент Вереса: Замена Лавриненко на Костышина? Впервые слышу

Премьер-лига
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Судя по всему, пока что об отставке Лавриненко речи не идет

Президент Вереса: Замена Лавриненко на Костышина? Впервые слышу

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин опроверг информацию СМИ о том, что в случае увольнения главного тренера Сергея Лавриненко команду может принять Руслан Костышин.

– Иван Алексеевич, "ТаТоТаке" распространило информацию, что Руслан Костышин является главным кандидатом на замену Сергею Лавриненко во главе "Вереса". Это правда?

– Не знаю, это вам лучше у Спиваковского спросить, раз он такое сказал. Я впервые слышу о Костышине. У нас есть главный тренер Лавриненко и новый спортивный директор Габовда. С ними будем пытаться выйти из кризиса.

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– То есть доверие к Лавриненко сейчас полное?

– Бесспорно, результаты "Вереса" на сегодняшний день отрицательные. Но если посмотреть объективно, мы падаем уже год. У нас была ужасная серия без побед при прошлом тренере (Юрии Вирте), которая стала антирекордной в истории "Вереса". Пока что изменения, которые мы провели летом, не помогли нам добиться результата. Мы не остановили падение.

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В статье: Верес (Ровно) Сергей Лавриненко Виталий Костышин Иван Надеин
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