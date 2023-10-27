Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 14-го тура чемпионата
Матчи Кривбасс – Динамо и Шахтер - Днепр-1 состоятся в воскресенье, 12 ноября
Дирекция
10 ноября (пятница)
"Колос" – "Минай" 17.00
11 ноября (суббота)
"Оболонь" – "Ворскла" 13.00
"Полесье" – "Металлист 1925" 15.00
"Александрия" – "Верес" 17.00
12 ноября (воскресенье)
"Кривбасс" – "Динамо" 13:00
"Заря" – ЛНЗ 15:00
"Черноморец" – "Рух" 17.00
"Шахтер" – "Днепр-1" 19.00
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Источник:УПЛ
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