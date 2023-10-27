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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 14-го тура чемпионата

Премьер-лига
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Матчи Кривбасс – Динамо и Шахтер - Днепр-1 состоятся в воскресенье, 12 ноября

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 14-го тура чемпионата

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 14-го тура чемпионата.

10 ноября (пятница)

"Колос" – "Минай" 17.00

11 ноября (суббота)

"Оболонь" – "Ворскла" 13.00

"Полесье" – "Металлист 1925" 15.00

"Александрия" – "Верес" 17.00

12 ноября (воскресенье)

"Кривбасс" – "Динамо" 13:00

"Заря" – ЛНЗ 15:00

"Черноморец" – "Рух" 17.00

"Шахтер" – "Днепр-1" 19.00

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ

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