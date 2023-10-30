  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президент Полесья: Будем играть с Кривбассом за первое место
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Полесья: Будем играть с Кривбассом за первое место

Премьер-лига
(1 голосов)

Геннадий Буткевич сделал амбициозное заявление

Президент Полесья: Будем играть с Кривбассом за первое место

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич поделился своими эмоциями после победы команды над "Зарей" (1:0) в матче 12-го тура УПЛ.

- Защита у нас сильная, это видно. А Макуана может оторваться и сделать игру, так и получилось. "Заря" - очень сильный клуб. Я даже немножко удивлен: думал, что нам будет проще. Было очень сложно, но сил хватило.

- Все отмечают вашу защиту. Вы собирали эту защиту, очень хороших футболистов подписали, вам это дорого стоило. Сейчас вы успокоились, ведь уже пожинаете плоды?

- Да, так и есть. Дорого стоило?

Читайте такжеМорозко: Я играл не на своей позиции, но мы победили

- Это же не дешевые футболисты.

- Ну, да.

- Получается, главный конкурент у вас сейчас - это "Кривбасс", с которым вы сыграете в следующем туре.

- Будем играть за первое место, - сказал Буткевич.

Матч 13-го тура УПЛ "Полесье" - "Кривбасс" запланирован на 6 ноября, начало в 15:00.

Читайте такжеПолесье - Минай 2:1. Обзор матча и видео голов
По теме
yellow-arrow
Кризисная история. ФОТОрепортаж с матча Минай – Верес 0:0
yellow-arrow
Доминация Кривбасса, прорыв ЛНЗ, неожиданный выбор голкипера. Символическая сборная 12-го тура УПЛ
yellow-arrow
Мое убеждение, что некоторые игроки Динамо устали от Луческу - Журналист
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Полесье (Житомир) Геннадий Буткевич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде