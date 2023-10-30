Президент Полесья: Будем играть с Кривбассом за первое место

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич поделился своими эмоциями после победы команды над "Зарей" (1:0) в матче 12-го тура УПЛ.

- Защита у нас сильная, это видно. А Макуана может оторваться и сделать игру, так и получилось. "Заря" - очень сильный клуб. Я даже немножко удивлен: думал, что нам будет проще. Было очень сложно, но сил хватило.

- Все отмечают вашу защиту. Вы собирали эту защиту, очень хороших футболистов подписали, вам это дорого стоило. Сейчас вы успокоились, ведь уже пожинаете плоды?

- Да, так и есть. Дорого стоило?

- Это же не дешевые футболисты.

- Ну, да.

- Получается, главный конкурент у вас сейчас - это "Кривбасс", с которым вы сыграете в следующем туре.

- Будем играть за первое место, - сказал Буткевич.

Матч 13-го тура УПЛ "Полесье" - "Кривбасс" запланирован на 6 ноября, начало в 15:00.