Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определился арбитр, который рассудит матч Динамо - Шахтер
Также на поединке будет VAR
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 13-го тура УПЛ сезона-2023/2024. Система видеоассистента рефери (VAR) будет работать на каждом поединке тура.
13-й тур
3 ноября (пятница)
"Динамо" - "Шахтер". 17:00. Арбитр - Ярослав Козик (Мукачево), Арбитр VAR - Николай Балакин (Киевская область),
4 ноября (суббота)
ЛНЗ - "Колос". 13:00. Арбитр - Назарий Дердь (Ужгород), Арбитр VAR - Игорь Пасхал (Херсон),
5 ноября (воскресенье)
"Минай" - "Ворскла". 13:00. Арбитр - Сергей Задиран (Киевская область), Арбитр VAR - Виктор Копиевский (Кропивницкий),
"Металлист 1925" - "Черноморец". 15:00. Арбитр - Александр Шандор (Львов), Арбитр VAR - Юрий Иванов (Донецкая область),
"Верес" - "Заря". 17:00. Арбитр - Денис Резников (Камянское), Арбитр VAR - Виталий Романов (Днепр),
6 ноября (понедельник)
"Полесье" - Кривбасс". 15:00. Арбитр - Екатерина Монзуль (Харьков), Арбитр VAR - Роман Блавацкий (Львов),
"Днепр-1" - "Александрия". 17:00. Арбитр - Анастасия Романюк (Ивано-Франковск), Арбитр VAR - Денис Шурман (Киевская область),
"Рух" - "Оболонь". 19:00. Арбитр - Дмитрий Кубряк (Одесса), Арбитр VAR - Андрей Коваленко (Полтава).
Популярное сейчас
- Роналду провел 1192 матча на топ-уровне. Только у двух футболистов больше
- Динамо Киев - Шахтер: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
- Появились фотографии со свадьбы Марты Костюк
- Акценты. Бронза, украденная у Черноморца
- Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО
- Травмированный Неймар выступил моделью нижнего белья бренда Ким Кардашьян. ФОТО