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Определился арбитр, который рассудит матч Динамо - Шахтер

Премьер-лига
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Также на поединке будет VAR

Определился арбитр, который рассудит матч Динамо - Шахтер

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 13-го тура УПЛ сезона-2023/2024. Система видеоассистента рефери (VAR) будет работать на каждом поединке тура.

13-й тур

3 ноября (пятница)

"Динамо" - "Шахтер". 17:00. Арбитр - Ярослав Козик (Мукачево), Арбитр VAR - Николай Балакин (Киевская область),

4 ноября (суббота)

ЛНЗ - "Колос". 13:00. Арбитр - Назарий Дердь (Ужгород), Арбитр VAR - Игорь Пасхал (Херсон),

5 ноября (воскресенье)

"Минай" - "Ворскла". 13:00. Арбитр - Сергей Задиран (Киевская область), Арбитр VAR - Виктор Копиевский (Кропивницкий),

"Металлист 1925" - "Черноморец". 15:00. Арбитр - Александр Шандор (Львов), Арбитр VAR - Юрий Иванов (Донецкая область),

"Верес" - "Заря". 17:00. Арбитр - Денис Резников (Камянское), Арбитр VAR - Виталий Романов (Днепр),

6 ноября (понедельник)

"Полесье" - Кривбасс". 15:00. Арбитр - Екатерина Монзуль (Харьков), Арбитр VAR - Роман Блавацкий (Львов),

"Днепр-1" - "Александрия". 17:00. Арбитр - Анастасия Романюк (Ивано-Франковск), Арбитр VAR - Денис Шурман (Киевская область),

"Рух" - "Оболонь". 19:00. Арбитр - Дмитрий Кубряк (Одесса), Арбитр VAR - Андрей Коваленко (Полтава).

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УАФ

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