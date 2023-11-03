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Алиев: Хочу, чтобы Динамо выиграло, но сейчас киевляне сильно уступают Шахтеру

Премьер-лига

Экс-футболист дал свой прогноз на украинское Классическое

Алиев: Хочу, чтобы Динамо выиграло, но сейчас киевляне сильно уступают Шахтеру

Фото: dynamo.kiev.ua

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Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поделился ожиданиями от матча киевлян с "Шахтером" в рамках 13-го тура УПЛ.

- "Динамо" - "Шахтер" - это украинское Классическое. В этих матчах всегда было напряжение, часто бывали и удаления. Во втором тайме с "Барселоной" "Шахтер" выглядел очень хорошо. Если донецкая команда будет так играть, то "Динамо" будет очень тяжело. "Динамо" сейчас меня совсем не впечатляет.

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- Скажется ли на игре "Динамо" отсутствие Ярмоленко из-за травмы и Ваната из-за дисквалификации?

- Ярмола уже давно не играет. А без Ваната "Динамо" будет трудно, ведь кроме него, некому играть в нападении. Но у "Динамо" есть тренерский штаб, и он должен подобрать 11 лучших футболистов на данный момент.

- Кто может стать героем матча?

- Я никогда никого не выделяю. Самое главное - чтобы был зрелищный футбол, много голов и команды показали хороший уровень. Пусть победит сильнейший. В "Динамо" меня радует только, как играет Буяльский и Бущан. Все! Из молодежи я даже никого не знаю, чтобы кого-то выделять и хвалить.

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- Как вы считаете, Суркис уволит Луческу после матча с "Шахтером"?

- Я не знаю. Дайте Луческу сначала сыграть матч с "Шахтером", а потом уже говорите об увольнении. "Динамо" имеет президента и ему принимать решения. Думаю, сегодняшние результаты "Динамо" не впечатляют Игоря Михайловича [Суркиса]. Луческу могли давно убрать, значит, есть какие-то нюансы, о которых мы не знаем.

- Какой ваш прогноз на матч "Динамо" - "Шахтер"?

- На матчи я прихожу, чтобы увидеть зрелищный футбол. Конечно, я хочу, чтобы выиграло "Динамо", но сейчас киевская команда сильно уступает "Шахтеру". Но я все же рискну поставить на победу "Динамо" в результативном матче, - сказал Алиев.

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Источник:
Український футбол
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