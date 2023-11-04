Буяльский: Неправда, что футболисты Динамо плавили Луческу

Капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал результаты команды, а также увольнение главного тренера Мирчи Луческу.

“Кто виноват в последних результатах? Думаю, что футболисты, потому что они выходят на поле, они отвечают за игру, а главный тренер отвечает за результат. Все вместе виноваты в этой ситуации.

Была ли "химия" между тренером и футболистами в последний месяц? Да все было как обычно, мы общались. Ничего такого плохого не было.

Футболисты "Динамо" плавили Луческу? Это неправда. Возможно, мы просто не могли выполнять то, что он просил от нас”, – сказал Буяльский.