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Буяльский: Неправда, что футболисты Динамо плавили Луческу
Они просто не смогли выполнять требования тренера
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал результаты команды, а также увольнение главного тренера Мирчи Луческу.
“Кто виноват в последних результатах? Думаю, что футболисты, потому что они выходят на поле, они отвечают за игру, а главный тренер отвечает за результат. Все вместе виноваты в этой ситуации.
Была ли "химия" между тренером и футболистами в последний месяц? Да все было как обычно, мы общались. Ничего такого плохого не было.
Футболисты "Динамо" плавили Луческу? Это неправда. Возможно, мы просто не могли выполнять то, что он просил от нас”, – сказал Буяльский.
Киевляне за последние четыре матча в УПЛ трижды проиграли и однажды сыграли вничью. Пока команда идет на седьмом месте в чемпионате, уступая первому Кривбассу 10 очками при двух поединках в запасе.
Следующую встречу "бело-синие" проведут 12 ноября против того же "Кривбасса". Это будет выездной поединок для киевлян.