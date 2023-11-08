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"Черноморец начинают прибивать". Цыганик остро высказался о судействе в матчах с одесситами

Премьер-лига
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Журналист призывает обратить внимание на матчи Черноморца

"Черноморец начинают прибивать". Цыганик остро высказался о судействе в матчах с одесситами

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською
Новина українською

Тележурналист и комментатор Игорь Цыганик считает, что одесский "Черноморец" сознательно не пускают на первые места в чемпионате Украины.

"Опять будут говорить, что я выдумываю теории заговора, что-то выдумываю и раскручиваю, но мне становится понемногу понятно, что делается с "Черноморцем". "Черноморец" придерживают. Мне очень жаль Романа Иосифовича, и не зря в начале сезона он говорил о судействе. Когда он начал говорить о судействе, их отпустили, и они дали хороший результат. Им не помогали, а просто отпустили.

Читайте такжеГригорчук: На улице война. Мы просто должны разобраться, что происходит у нас с судейством

Сейчас разговоры закончились, и посмотрите, что было сделано в матче с "Металлистом 1925". Это удаление – смешное. Такое впечатление, что человек сознательно хотел оставить "Черноморец" в меньшинстве. Это очень обидно.

В чем специфика украинского футбола? Более богатые команды не трогают, а если ты чуть беднее, и за счет игровой качеств пытаешься подняться, тебе сразу бьют по голове. "Не лезь, мы тут сами разберемся". И для судей это полезно – они хотят, чтобы на горе были богатые, тогда идет больше денег.

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Мне жаль Григорчука. Я буду просить, чтобы обратили внимание на эту ситуация, которая произошла с "Черноморцем". Это показательный момент. "Черноморец" хорошо выглядит, и может претендовать даже на тройку. Может быть борьба, но конкуренты просто его прибивают, чтобы он не набирал очки и не подтягивался. Они хотят между собой до зимы определить пятерку, которая будет дальше бороться, а все остальные пусть играют между собой. Так неправильно. Это идет со стороны прямых конкурентов.

Так будет в украинском футболе, если мы сейчас это не поднимем и не поборем. Я буду внимательно следить за "Черноморцем", потому что у меня такое впечатление, что его начинают прибивать", – сказал Цыганык в эфире Football Hub.

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Комментарии
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Kondor (Веселе)
08.11.2023 в 13:30
Комусь не дуже подобається,що Чорноморець в таблиці може залишитись вище Динами.
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
08.11.2023 в 13:30
Комусь не дуже подобається,що Чорноморець в таблиці може залишитись вище Динами.
Ответить
0
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