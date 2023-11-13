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Сваток: В турнирную таблицу будем смотреть только в конце сезона
"Днепр-1" обыграл "Шахтер" и звахватил лидерство в УПЛ
Фото: СК Дніпро-1
Капитан СК "Днепр-1" Александр Сваток прокомментировал итоги победного матча против "Шахтера" (3:1) в рамках 14-го тура УПЛ.
- Команда отдала сегодня много сил. Было тяжелое начало матча, но мы перетерпели и в итоге нам удалось выиграть и заработать три очка.
- В таблицу можно смотреть с удовольствием?
- С удовольствием в турнирную таблицу можно будет смотреть только в конце сезона. Сейчас еще рано.
- Насколько тяжело было вернуться в игру после пропущенного гола?
- Да, было тяжелое начало матча для нас, но хорошо, что сумели забить гол в раздевалку сопернику. Потом уже удача была на нашей стороне.
- Сейчас едете в сборную со многими соперниками. Будете обсуждать этот матч?
- Посмотрим (улыбается). Сейчас уже все мысли о национальной сборной Украины, - отметил Сваток.
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