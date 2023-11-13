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Сваток: В турнирную таблицу будем смотреть только в конце сезона

Премьер-лига

"Днепр-1" обыграл "Шахтер" и звахватил лидерство в УПЛ

Сваток: В турнирную таблицу будем смотреть только в конце сезона

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською
Новина українською

Капитан СК "Днепр-1" Александр Сваток прокомментировал итоги победного матча против "Шахтера" (3:1) в рамках 14-го тура УПЛ.

- Команда отдала сегодня много сил. Было тяжелое начало матча, но мы перетерпели и в итоге нам удалось выиграть и заработать три очка.

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- В таблицу можно смотреть с удовольствием?

- С удовольствием в турнирную таблицу можно будет смотреть только в конце сезона. Сейчас еще рано.

- Насколько тяжело было вернуться в игру после пропущенного гола?

- Да, было тяжелое начало матча для нас, но хорошо, что сумели забить гол в раздевалку сопернику. Потом уже удача была на нашей стороне.

- Сейчас едете в сборную со многими соперниками. Будете обсуждать этот матч?

- Посмотрим (улыбается). Сейчас уже все мысли о национальной сборной Украины, - отметил Сваток.

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Источник:
СК Дніпро-1
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