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Вице-президент Черноморца: Эмоции зашкаливали после игры. Не хотелось наговорить глупостей

Премьер-лига
Обновлено

Генинсон - об отказе Григорчука давать комментарий после игры с "Рухом"

Вице-президент Черноморца: Эмоции зашкаливали после игры. Не хотелось наговорить глупостей

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською
Новина українською

Представитель "Черноморца" Владимир Генинсон рассказал, почему главный тренер одесситов Роман Григорчук не пришел на пресс-конференцию после матча с "Рухом" (2:3).

– Была информация, что непосредственно после игры у вас состоялся разговор с главным тренером Романом Григорчуком, по итогу которого было решено не давать комментарии после матча. Можете ли вы это подтвердить? Если да, то какая причина?

– Подтверждаю, на 100%. Эмоции, зашкаливающие после игры. Не хотелось наговорить никаких глупостей. Сидели, просматривали моменты. Однозначно соглашаемся, что это, скорее всего, пенальти. Но не двойное наказание, красной карточки там вообще нет.

В первом тайме вообще не было свистков в сторону игроков другой команды. Дальше вы все видели, есть куча нарезок – как Хадиду бьют по ногам, "убивают", никто даже не свистит.

Читайте такжеОгненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3

– Отказ давать послематчевые комментарии – это какая-то акция протеста или, как вы сказали, просто эмоции после игры?

– Конкретно по этому матчу – эмоция. Что касается протеста – мы можем хоть протестовать, хоть нет, счет на табло.

– Какие дальнейшие действия клуба? Будете обращаться в соответствующие органы или, возможно, уже сделали это? Если да, то с какой целью?

– Мы обращались в Комитет арбитров, чтобы нам разъяснили действия судьи в предыдущем матче (1:2 с "Металлистом 1925", рефери – Александр Шандор). Нам до сих пор не ответили. Как все журналисты говорят, как все специалисты говорят, все, с кем общаемся – даже другие клубы говорят, что на Иеде не было первой желтой вообще, она просто "высосана" из пальца (в итоге он получил вторую и удаление – прим.).

Точно так же будем подавать на рассмотрение действия этого арбитра (Андрея Коваленко), будем сегодня писать письмо. Но мы так понимаем, что снова не будет ответа. Видно, не очень хочется отвечать, хотя есть регламентная норма, по которой они обязаны отреагировать на наше письмо.

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– До матча с "Металлистом 1925" вы в этом сезоне таким образом еще обращались?

– До "Металлиста 1925" у нас было обращение, общение с Комитетом арбитров, но так официально – впервые после игры с "Металлистом 1925". Сегодня точно такое же обращение после игры с "Рухом", - сказал Генинсон.

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Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3
Роман Григорчук Черноморец (Одесса) Рух (Львов) Владимир Генинсон
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Источник:
Tribuna.com
Комментарии
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jnp49 (ОДЕССА)
13.11.2023 в 14:47
Время военное. Всем тяжело. Первый удар по мячу в матче совершил представитель ЗСУ. Могу себе представить ЕГО ЭМОЦИИ!!! Я бы из этих так называемых "АРБИТРОВ" посоветовал военным отправиться защищать Украину.., Хор-р-р-р-оший бы получился батальон.А УПЛ пусть судят представительницы СЛАБОГО ПОЛА. Их уже в нашем чемпионате достаточно-прилично. Шандоры и Коваленки - СОВЕСТИ у вас НЕТ...
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Комментарии 4
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jnp49 (ОДЕССА)
13.11.2023 в 14:47
Время военное. Всем тяжело. Первый удар по мячу в матче совершил представитель ЗСУ. Могу себе представить ЕГО ЭМОЦИИ!!! Я бы из этих так называемых "АРБИТРОВ" посоветовал военным отправиться защищать Украину.., Хор-р-р-р-оший бы получился батальон.А УПЛ пусть судят представительницы СЛАБОГО ПОЛА. Их уже в нашем чемпионате достаточно-прилично. Шандоры и Коваленки - СОВЕСТИ у вас НЕТ...
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Скачков Леонід (Рівне)
13.11.2023 в 14:10
Що це за б...во.В кожній грі Чорноморець топлять.Яке може бути пенальті в нашій ситуації?Пенальті-це 99% голу.Там м"яч майже вийшов за лінію воріт і загроза була нульовою.Арбітр і суддя на ВАРі вуйкам підіграли.УПЛ-юридична особа,то чому суддів призначає УАФ?Зібрати збори і вирішити фрахтувати суддів з ТОП-ліг,а наших недолугих відправити на стажування до АПЛ,де дають грати і боротись.Хоча ні....,при Монзуль там кожен матч буде закінчуватись 8 на 8.А ЧО-дуже симпатична команда,і вони ще своє слово скажуть!
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alex.belogubko (одесса)
13.11.2023 в 13:38
ничего ЧО не докажет --просто ВСЕ судьи будут и дальше топить их --они не прикасаемые
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smelyj007 (Киев)
13.11.2023 в 12:13
по-мужски набить морду в следующий раз, когда Шандор и КОВАЛЕНКО приедут в Одессу. Это будет справедливо...
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